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媽媽看產檢寶寶看胎檢 大千將成立胎兒醫學中心

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大千綜合醫院與台兒診所與簽訂合作協議，今年年中將成立胎兒醫學中心。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院與台兒診所與簽訂合作協議，今年年中將成立胎兒醫學中心。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院去年接生全縣最多的新生兒947名，大千健康醫療體系總裁徐千剛今天宣布與台北市台兒診所合作，今年年中將成立胎兒醫學中心，鄉親不用到台北等都會區，也能享有婦產科醫師照顧孕婦，胎兒醫學醫師照顧胎兒的醫療品質。

苗栗縣醫療資源缺乏，且城鄉資源差異大，有些醫院聘請專業醫師不容易，徐千剛說，大千回應鄉親殷切期盼，率先通過苗栗縣首家重度級急救責任醫院，更多方尋求專業領域主治醫師，今年第一季邀請7名醫師加入團隊，相當難能可貴，將提供更優質的健康服務。

大千增聘7名新醫師包括神經內外科、泌尿科、小兒科、新陳代謝科及病理科，其中還有苗栗縣第一名小兒神經專科醫師，尤其與知名胎兒醫學診所台兒診所簽訂合作協議，打造胎兒醫學中心，規畫及整修新環境與設備，預計今年年中開始提供服務。

大千綜合醫院醫療副院長林敬旺表示，台兒診所專攻胎兒醫學，並與各大醫學中心合作，是產前胎兒篩檢及診斷的專業團隊，未來胎兒醫學中心將落實「媽媽看產檢、寶寶看胎檢」的理念，婦產科醫師照顧孕婦、胎兒醫學醫師照顧胎兒，提供媽媽、胎兒都能得到完善的照顧。

苗栗市大千綜合醫院與台兒診所與簽訂合作協議，今年年中將成立胎兒醫學中心。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院與台兒診所與簽訂合作協議，今年年中將成立胎兒醫學中心。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院與台兒診所與簽訂合作協議，今年年中將成立胎兒醫學中心。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院與台兒診所與簽訂合作協議，今年年中將成立胎兒醫學中心。圖／大千綜合醫院提供

醫師 苗栗縣 婦產科

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