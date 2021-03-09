快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺水不忘勤洗手 疾管署傳授3種限水期手部清潔撇步

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
3到5ppm漂白水配製方法。圖／疾管署提供
3到5ppm漂白水配製方法。圖／疾管署提供

去年國內因為沒有颱風侵襲，西北部地區又連月降雨量少，導致部分縣市已實施減壓、減量供水或停止非急需或非必要用水。疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青提醒，很多傳染病透過手部摸到被污染物品，接觸口鼻造成病毒進入人體，疾管署傳授3種限水期手部清潔撇步。

雖然國內流感及腸病毒疫情低緩，但腹瀉疫情仍處於相對高點，林詠青呼籲，民眾於水資源較為緊繃之際，仍應落實「當用則用，當省則省」的觀念，勿因節水而忽略手部衛生，同時也要注意儲水方式避免病媒蚊孳生，降低感染與傳播風險。

林詠青表示，民眾在限水期間，可視下列3種狀況進行手部清潔，首先是轉開水龍頭還有水的情況，依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手，但勿將水量轉到最大，搓揉手部時先關掉水龍頭，勿塗抹過多肥皂或清潔劑。

再者是沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，可泡製3至5 ppm含氯漂白水置於附有水龍頭之儲水桶，先打開儲水桶水龍頭用小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後再另以清水洗掉殘留的漂白水。

若已經嚴重缺水，無法取得清水且手部無明顯髒污，可使用酒精含量75%的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；但由於酒精對諾羅病毒及腸病毒消毒效果有限，且無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

此外，林詠青也提到，民眾採取節水措施時，務必主動做好配套管理，貯存雨水或回收水再利用時，應將儲水容器加蓋，且每周澈底刷洗容器內壁一次，避免病媒蚊孳生，降低登革熱發生的風險。

酒精 疫情 病媒蚊

延伸閱讀

竹科憂缺水 王美花：四策略維持水供應

乾旱祈雨、臨渴掘井 朱立倫籲蔡英文：不如行動抗旱

乾旱缺水 美濃吉洋居民日載20趟水才夠用

不怕限水 歡迎民眾來洗澡 泳池業者：有過濾很乾淨

相關新聞

10多歲少女成今年首例傷寒本土病例 感染來源待釐清

疾病管制署公布國內確診今年首例傷寒本土確定病例，為居住中部10多歲女性，衛生單位刻正調查個案飲食史及接觸史並進行相關人士...

延續偽出國旅遊熱潮！金門跳島遊3月起推34航次

受到疫情影響，國人無法出國旅遊，金門縣政府去年推動「金門跳島遊」，獲得熱烈回響，金門縣觀光處表示，今年的跳島遊將從3月起...

晚霞星空下 心醉陽明山的的泰式微醺秘境

臥虎藏龍的Drunk爛醉團隊，繼成功在台北以DrunkCafe爛醉咖啡打響名號，受邀進駐陽明山，翻轉大家的想像，與在地業主攜手合作，在離塵、不離城的仰德大道旁，帶人穿梭過靜謐的山林小徑，來到傳說中仙氣飄飄的Drunkland仙境。

注意！ 熊本進口「MEIKO鮮草莓」驗出農藥 遭食藥署退運

奶嘴知名品牌NUK也出包！衛福部食藥署公布最新一批邊境查驗不合格產品名單，有14項產品上榜；其中，德國出口的「NUK迪士...

百萬名車夜闖露營區開電音趴 他被吵整晚隔天睡醒「以為瞬間移動了」

原PO稱，該群營區客自帶音響，播放超難聽的電音。在營主反映未預訂草皮營地怎能擅自使用？結果竟遭一位帶頭的男子回嗆，認為要他們「10點關音樂也太早」，因為「特地從北部下來，不然跟你談條件，我們一人付$1000清潔費讓我們繼續high。」原PO對此先來亂後還懂開條件的談判「也是醉了」。

和老公「親密」屢次感染 醫師這樣做後竟改善了

一名年約40歲的女性每次和老公度過親密時刻後，下泌尿道總感染發炎，老公出差3個月她一切如常，但回來的隔天竟又感不適，擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。