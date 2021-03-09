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國內出現今年首例傷寒本土病例

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

疾病管制署今（9）日公布國內確診今（2021）年首例傷寒本土確定病例，為居住中部十多歲女性，今年2月8日因高燒不退住院治療，11日出院，後續因發燒咳嗽腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀數度就醫，3月2日因症狀未緩解轉院治療並採檢，經驗出傷寒桿菌陽性確診。

目前個案住院治療中，同住家人及校園接觸者都無疑似症狀，衛生單位刻正調查個案飲食史及接觸史並進行相關人士採檢，以釐清可能感染來源，由於個案於潛伏期間無國外旅遊史，初步研判為國內感染。

依據疾管署疫情統計資料顯示，近五年傷寒每年約10-21例，累計確定病例共65例，其中本土病例19例，境外移入46例，移入國家以印尼19例為多、其次是印度八例、緬甸及菲律賓各五例等鄰近亞洲國家。

傷寒是由傷寒桿菌引起之腸胃道傳染病，潛伏期約八至14天，傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

預防傷寒的方法包括：食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝的礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂澈底洗手，才能有效防範。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

發燒 腹痛 咳嗽

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