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重現日據時代清酒 吉安農會栽培吉野一號米

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉農會在稻香國小旁的5分地農田種下吉野一號米，預計11月釀成，目標製作1千瓶清酒，將視市場反應再研議是否續種釀製。圖／吉安鄉農會提供
吉安鄉農會在稻香國小旁的5分地農田種下吉野一號米，預計11月釀成，目標製作1千瓶清酒，將視市場反應再研議是否續種釀製。圖／吉安鄉農會提供

高雄餐旅大學陳千浩老師長期研究清酒文化，發現種在花蓮吉安鄉的「吉野一號」米是日據時代高級清酒釀製品種，便與花蓮農改場、吉安鄉農會合作，在稻香國小旁的農田種下吉野一號米，盼重現屬於台灣的清酒文化。農會預計11月釀成，目標製作1千瓶清酒，將視市場反應再規畫是否續種釀製。

日據時期，日本政府鼓勵日本人移民台灣，當時一名日本人青木繁因吃不慣台灣稻米，以菊池米和台灣秈稻雜交後，培育出吉野一號米，香氣十足，當時更進貢給日本天皇。因吉野一號米心較白，適合製成清酒，日據時多達1700噸吉野一號米送往酒廠製酒，但隨著國民政府來台，清酒文化逐漸消失。

研究台灣本土酒的陳千浩老師表示，根據文獻，當初吉安鄉有999公頃種植吉野一號，是全台做清酒的最好品種，被稱為「酒米之王」。吉野一號以前在宜蘭、花蓮壽豐鄉試種，不過為能更重現當年的清酒味道，高雄餐旅大學團隊經過3年努力，決定在吉安鄉種米，盼百年台灣地酒再生。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，之前以為吉野一號只是煮成米飯食用，沒想到是清酒最好的原料，經過史料研究，發現原產地在現今的稻香國小，便在校園旁的5分地試種。5日插秧後，預計6月可收割，11月左右可釀成1千瓶清酒，到時請陳千浩老師等專業人士試飲，希望能重現清酒香氣。

吉安鄉農會邀請稻香國小70名師生協助插秧，校長孫東志說，根據文史記載現有校地以前是大片農田，光復後才命名為稻香國小，得知要把吉野一號米種在原產地，帶學生為清酒原料盡一分心力，非常有歷史意義。

花蓮農改場表示，陳千浩老師以在法國勃根地學習的葡萄酒釀造知識，融入日本清酒釀造技法，將吉野一號特殊品種，利用日本酒麴釀製清酒。經過品評，在1到2個月的釀造後，吉野一號清酒入口溫和，還帶著淡淡的甘甜，後味醇厚。

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花蓮吉安鄉稻香國小師生協助插秧，為清酒原料吉野一號米盡一分心力。圖／吉安鄉農會提供
花蓮吉安鄉稻香國小師生協助插秧，為清酒原料吉野一號米盡一分心力。圖／吉安鄉農會提供
高雄餐旅大學團隊與花蓮農改場、吉安鄉農會合作，在稻香國小旁的農田種下吉野一號米，盼重現屬於台灣的清酒文化。圖／吉安鄉農會提供
高雄餐旅大學團隊與花蓮農改場、吉安鄉農會合作，在稻香國小旁的農田種下吉野一號米，盼重現屬於台灣的清酒文化。圖／吉安鄉農會提供

日本 吉安 農會

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