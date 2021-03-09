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解決胖小孩問題 藍委提修法禁止含糖飲料入校園

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
手搖飲示意圖，非新聞報導店家。報系資料照
手搖飲示意圖，非新聞報導店家。報系資料照

我國青少年肥胖盛行率高，連帶也影響整體健康狀況。國民黨立委林奕華等人提案修改「學校衛生法」，盼禁止高中以下學校販售含高鹽、高油、高脂肪食物與含糖飲料，還應加強學生健康飲食概念。修法草案周五將於立法院院會闖關一讀。

草案中指出，據國健署2018年「台灣出生世代研究」，台灣兒童體位異常比率以國中、小學生肥胖盛行率最高，與學童吃高油脂食物天數變多、情緒飲食頻率變高有關，青少年面對課業壓力會以吃東西舒壓或鼓勵，容易造成肥胖問題。

此外，國建署調查也發現，台灣兒童肥胖盛行率從嬰兒時期的11%，至3歲學齡前期增加為15%，國小男童18%、女童9%，到國中男生的14%、女生20%，肥胖問題嚴重。

國建署也提醒，高中以下學生要維持體位，必須從飲食、運動與充足睡眠著手，尤其國中生面對課業壓力而造成的情緒飲食習慣，藉吃高鹽、高脂肪食物紓解壓力，都容易造成體重過重或肥胖症問題。

林奕華等藍委提案中主張，高中以下學校應禁止販售含高鹽、高油、高脂肪食物與含糖飲料，還應加強學生健康飲食概念，而相關食品與飲料含量標準，則由食藥署等中央主關機關訂定。

林奕華認為，青少年若攝取過多含高鹽、高油、高脂肪食物與含糖飲料，可能造成體重過重、肥胖症，更因這類食物營養不足，食用過多還易造成腸胃負擔，影響學習注意力。

肥胖

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