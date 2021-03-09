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媽媽快速回到產前曼妙身材？中醫師針灸瘦身法大公開

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院中醫部婦兒科主任楊紓怡最近歡喜迎接老三報到，更力行產後餵哺母乳及穴道按摩，快速恢復產前的健康體型。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院中醫部婦兒科主任楊紓怡最近歡喜迎接老三報到，更力行產後餵哺母乳及穴道按摩，快速恢復產前的健康體型。圖／大林慈濟醫院提供

在照顧新生兒的同時，許多孕婦總希望能回到產前曼妙身材，嘉義大林慈濟醫院中醫部婦兒科主任楊紓怡最近歡喜迎接老三報到，產後力行產後餵哺母乳及穴道按摩，快速恢復產前的健康體型。

楊紓怡公開自己的瘦身方法，首推「餵哺母乳」，產後媽媽減一公斤需要消耗7700卡熱量，母乳一天可以多幫媽媽們代謝500卡左右的熱量，每日若能擠1000c.c.母乳，就能增加600~700卡熱量，因此哺餵母乳可增加身體代謝，增強新生兒免疫力及協助子宮收縮復舊。

除了擠乳外，產後需蛋白質攝取，可選擇豆漿、豆腐、雞蛋等，攝取足夠水分也很重要，一日約1500cc溫開水，若哺餵母乳的媽媽，建議增加到2500cc，但喝水有小撇步，需要溫水一口一口慢慢喝，身體才能吸收消化，增加代謝。

產後體質多夾脾虛，若大量灌水，反而落得脾虛水腫，此時可每日早晚按摩「陰陵泉」穴、「足三里」穴各十次，增加脾胃功能，幫助水分代謝，消水腫、強肌肉；另「帶脈」穴、「天樞」穴，可有效利水消腫，讓皮膚更緊實，易收小腹。

坐月子期間，楊紓怡建議產婦儘量在11~3點入眠，持續維持瘦素分泌，睡眠足夠，母乳的量也才能足夠。如晚上照顧寶寶無法睡覺，若屬於陰虛火旺體質的媽媽又加上月子期間的峻補，容易產生口破、便祕，想吃東西，此時應讓產婦減低食慾，增加腸胃道蠕動，可按摩「合谷」穴與「足三里」穴。

楊紓怡指出，產後可恢復溫和的有氧運動，自然產在產後2周，剖腹產則建議6周後。懷孕期間有弛緩素的分泌，關節肌肉需到4~6周才慢慢恢復，因此月子期間建議不要進行高強度的重訓，以免落下病根，容易腰酸背痛，可搭配溫和的伸展運動。如此，每日持續不間斷，即可擁有曼妙又健康的好身材。

母乳 按摩

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