百萬名車夜闖露營區開電音趴 他被吵整晚隔天睡醒「以為瞬間移動了」

疫情衝擊下，更多國人加入露營風潮，許多人千里迢迢赴山林裡露營，除了好山好水，就是想圖個清淨。但若美好的露營時刻被打擾怎麼辦？一名網友在《爆料公社二社》發文，表示上週日前往南投國姓知名親子露營區，但卻被一場「意外」破壞了這趟旅行，甚至讓他露營的第一夜就得被迫塞上耳塞才能入眠。

原PO表示，為了避開人潮，特地選了週日才開始三天兩夜的露營旅遊，原本都很滿意營區清幽的環境，未料在入住第一天晚間8點多時，大約有5、6台改裝過的百萬名車突然出現，排氣管震耳的聲響響徹整座山頭。爾後約有15至20人出現，他們一次包下小木屋及涵管屋，在小木屋前用露營燈條圍出一塊草地後，就開始烤肉、喝酒開趴。但由於這群人並未事先預定草皮營地，讓營主在當晚9點半就前來制止，要求他們必須在10點時關閉音樂。

原PO稱，該群營區客自帶音響，播放超難聽的電音。在營主反映「未預訂草皮營地怎能擅自使用？」結果竟遭一位帶頭的男子回嗆，認為要他們「10點關音樂也太早」，因為「特地從北部下來，不然跟你談條件，我們一人付$1000清潔費讓我們繼續high。」原PO對此先來亂後還懂開條件的談判「也是醉了」。

營主當下沒答應男子的條件，在10點過後雖然音樂變小聲，但一群人竟開始叫囂！當天一直吵到半夜12點，營主又出來規勸，那群人假裝配合等營主一離開後，音樂又開始調大，惹到原PO一行人只能自認倒楣「耳塞戴一戴試著入睡」。

隔天一早，更令人生氣的事情發生了。眼前的景象讓原PO覺得「瞬間移動到難民營」，這群人開趴一晚的結果，留下的食物、啤酒罐、煙蒂、檳榔渣佈滿地，在清都沒清的情況下就直接走人。營主後來向原PO一行人吐苦水，表示昨晚已規勸好幾次，但那群人不爽老闆一直來很掃興，還作勢要打人。讓原PO覺得還好因為疫情讓這群人無法出國，不然真是太丟臉，連「基本尊重都不會，活在自己世界以為花錢就大爺？」