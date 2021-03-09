注意！ 熊本進口「MEIKO鮮草莓」驗出農藥 遭食藥署退運

奶嘴知名品牌NUK也出包！衛福部食藥署公布最新一批邊境查驗不合格產品名單，有14項產品上榜；其中，德國出口的「NUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴」因溶出試驗不合格，遭食藥署退運、銷毀。另外，越南進口的花生醬也因驗出黃麴毒素超標，遭退運13多公噸。長庚毒物科主任顏宗海則提醒，許多橡膠類嬰幼兒產品不耐高溫，爸媽千萬不要為了消毒用熱水燙。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，嬰兒奶嘴不合格的狀況很少，這是近六個月內第一件。按照衛生標準，使用攝氏40度的水連續進行溶出試驗24小時，溶出的雜質不可超過40ppm；但「NUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴」溶出的雜質則為68ppm，進口的324支奶嘴全遭退運。

依據「食品器具容器包裝衛生標準」，專供三歲以下嬰幼兒使用的食品器具及容器，不得添加鄰苯二甲酸二（2-

乙基己基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP） 及鄰苯二甲酸丁苯甲酯（BBP） 等四種塑化劑。

陳慶裕表示，這次的溶出試驗雖非以上不得使用的四種塑化劑，但該試驗是模擬嬰兒口腔的溫度，試驗中如溶出雜質，就表示奶嘴可能因為嬰兒口水而有雜質出現，因此判定不合格。

顏宗海表示，由於該產品沒有做定性試驗，無法了解其對人體的健康危害，但既然溶出試驗雜質超標，就代表品質不佳。

除了嬰幼兒奶嘴外，新鑫發食品有限公司從越南進口的花生醬，被驗出檢出黃麴毒素超標。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，黃麴毒素B1限量為每公斤2µg、總黃麴毒素限量為每公斤4 µg；但這次產品則驗出黃麴毒素B1每公斤5 µg及黃麴毒素B2每公斤1µg，13260公斤全數遭退運、銷毀。

顏宗海表示，黃麴毒素主要可以分成黃麴毒素B1、B2和G1、G2四大種類，其中以黃麴毒素B1最具致癌性，主要會造成肝功能的危害，增加肝炎和肝癌的風險。因此花生類產品一定要做好保存，避免放在溫暖潮濕的環境而有黴菌滋生，產生黃麴毒素。

陳慶裕則表示，此家廠商的花生醬產品在六個月內已有兩次違規紀錄，未來將調升該廠商的查驗率至逐批查驗。