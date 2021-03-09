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40年「陳年老疝」得救 超微創單孔腹腔鏡管徑僅0.3公分

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
嘉義長庚紀念醫院小兒外科主任王世憲。記者邱宜君／攝影
嘉義長庚紀念醫院小兒外科主任王世憲。記者邱宜君／攝影

今年46歲的謝小姐這輩子有將近40年，忍受著一個不能說的秘密，那就是俗稱「墜腸」的腹股溝疝氣。謝小姐說，自從幼稚園時一次跌倒，左側腹股溝就腫一包，擔心手術風險而遲未處理。隨年齡增長越腫越大，穿衣服都遮不住。她也漸漸痛到坐立難安，有時捷運上人多擁擠，被路人的手揮到患部，她當場痛到定格。44歲那年，謝小姐慕名找到嘉義長庚紀念醫院小兒外科部主任王世憲幫忙，半小時內完成手術，術後疤痕只有一毫米，一個月內生活恢復如常。

王世憲表示，台灣每年有三萬人診斷出腹股溝疝氣，女性患者雖僅佔3%，卻因難以啟齒，常拖很多年不處理。王世憲遇過不少忍到60、70歲以後才就醫的老太太，還有88歲老奶奶因為大腸癌開刀，才順便處理十幾年的「陳年老疝」。

王世憲說，有些人不處理，可能是因為內環開口較大，下墜的臟器沒有卡住，會自己縮回去，有些病人也漸漸懂得自己把臟器推回去。不過，隨著時間越長，下墜程度會增加，更容易卡住，自己推回也可能讓臟器受傷腫脹，結果卡更緊、更痛。臟器一旦卡住就可能壞死，最常見的是小腸，女性疝氣也常導致卵巢卡住。

王世憲表示，腹股溝疝氣分為可分為間接型、直接型。間接型是因腹股溝管的「內環開口」沒有密合，腹腔臟器由此孔洞掉入腹股溝管。直接型是因腹股溝管的「後壁筋膜層」隨著年紀增長逐漸變薄、失去支撐力，導致臟器膨出。兒童、成年女性、半數中青壯男性的疝氣都屬於間接型，半數中青壯男性以及老年男性則大多屬於直接型。

王世憲表示，台灣每年有三萬人診斷出腹股溝疝氣，當中大約半數都屬於間接型，以腹腔鏡內環開口縫合術即可治療，內視鏡若發現對側腹股溝也有開口，也可以順便處理，預防對側續發。王世憲表示，腹腔鏡已經從三孔進化到單孔，一般單孔內視鏡常見管徑是0.5公分，嘉義長庚紀念醫院小兒外科現在所用的更細，是可用於膀胱鏡的0.3公分管徑，經肚臍穿刺、縫合內環，幾乎不留任何疤痕。

這項精準手術，王世憲已成功應用於400多位兒童、51例成人的間接型疝氣。成人包括9位男性、42位女性，年齡從20歲到88歲都有，其中一位32歲女性因即時治療而保住卵巢不壞死。整體術後復發率低於5%，慢性疼痛僅佔1.6%，成果榮登在2020年10月份的《科學報導期刊(Scientific Reports)》。

王世憲表示，這項手術有健保給付，適用於間接型疝氣，60歲以上男性多為直接型，較不適合。全身麻醉高風險群、曾有腹部手術而有腸沾黏疑慮者則不適用。王世憲提醒，如發現輕微疝氣，可先平躺休息，把下半身墊高，等待臟器慢慢退回。如果退不回去或是會痛，應儘速就醫，以免臟器壞死而危及生命。

手術 嘉義

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