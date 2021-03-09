快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每次買東西都在為想要的世界投票！比錢重要的十大「消費覺醒」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：FB/綠藤生機

編輯／施佩儀

有句話是這麼說的：「每一次消費，都是改變未來的選擇。」你會為了什麼原因購物呢？大家都喜歡貨比三家不吃虧，畢竟誰都不想因為後悔而花了冤枉錢。不過，隨著消費者意識抬頭，品牌形象、立場與理念更是成為民眾願意花錢買東西的重要因素，價值甚至遠勝金錢考量。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議的十大「消費覺醒」，你是否也會在意這些細節呢？


 image source：FB/綠藤生機

NO.10 支持性別平等（聲量：107筆）

性別平等的意識已成為普世價值，但日常中難免還是會看到許多擁有刻板印象的商品與廣告，像是永遠只標明「適合男孩」的藍色服飾，或是食品廣告中永遠都只有女性在下廚等，這些內容其實都默默影響著我們。

如今，台灣已是性別平權進步的指標國家之一，許多商家也願意用行動支持、表明立場，一同打造更美好的性別友善環境。

image source：pixabay

No.9 公平正義／公平貿易（聲量：211筆）

全球化分工行之有年，然而剝削勞工的新聞層出不窮，驚悚的案例讓大眾開始注意到，消費行動中應該實現公平正義的原則，做正確的事情永遠不嫌晚！許多企業致力於將一些小規模種植者組織起來，幫助他們投資農場和社區，並在保護環境的前提下，培養出能在全球經濟競爭中獲利的商業技巧。

不管是在農業知識還是資源保護上，都能透過公平貿易獲得幫助農民，甚至能回饋到當地的教育，使人民的知識與生活水準提升，是非常值得我們思考的議題。

 

image source：pixabay

No.8 動物保護（聲量：231筆）

動物保護議題包含反皮草、禁象牙、拒魚翅等，反對動物實驗也是其中之一，要如何達成平衡，也是許多實驗室跟品牌都應追求的目標。目前全球的共識為「3R原則」指的是：「替代（Replacement）、減量（Reduction）、精緻化（Refinement）」。簡單來說就是所有的實驗都應朝著人道與透明化的方式進行，並盡力避免動物進行實驗的痛苦與機會，當然囉，若有企業能夠百分百拒絕動物性實驗，那麼獲得消費者的喝采也是理所當然的！


image source：pixabay

No.7 海洋保育（聲量：240筆）

海洋保育是最近非常熱門的議題！一般人能隨手做的，包含少用塑膠吸管、拒用塑膠微粒洗面乳等、購買生態養殖或RFI責任漁業等永續海鮮相關標示的漁產，我們的一個小小選擇，也是可以有大大的影響力～企業如果願意投入資源，幫忙推廣海洋永續到培養專業保育人才等，也能推動更善待海洋的觀念。

image source：pixabay

No.6 扶助弱勢（聲量：261筆）

善盡企業責任可以說是商業趨勢之一，許多消費者都認為，若品牌願意利用自己的盈餘幫助弱勢，也會連帶提升自己的消費意願哦！像是在地小農鮮乳坊，就長期捐贈營養的鮮乳給偏鄉小學與育幼院，2020更攜手經濟部成立「全民鮮乳銀行智慧公益服務」，讓民眾的消費轉換成愛心，捐贈到每一個需要的角落。

image source：臉書／鮮乳坊

No.5 安心無毒（聲量：589筆）

在食品安全人人自危的世代裡，安心無毒成為了大眾追尋的目標，但依循自然律例生產的食物並非只對人類好，因其種植的方式，對環境也更為友善。根據有機食品的定義，是指遵守自然資源循環永續利用原則，不使用化學肥料或農藥栽種的作物，只要通過相關驗證，不只消費者吃得健康安心，土壤也大大減少被污染的機會。

image source：pixabay

No.4 循環使用（聲量：629筆）

大家都知道要做環保、愛地球，但具體方式有哪些呢？除了常見的自帶杯子買飲料外，有些店家為了鼓勵大眾力行環保行動，也願意提供高單價的袋子或盒子，只要你下次消費時帶回來重複使用就給予折扣優惠，帶領大家一步一步，實踐循環使用的意義，還有一些利用海廢改造成美麗商品的店家，也是將資源再利用的好方法！

image source：pixabay

No.3 環境永續（聲量：637筆）

健全的經濟發展應該建立在生態永續力之上，環境永續是全球發展的重要共同目標，除了前面提到有機種植、循環使用外，選擇使用潔淨能源也是減緩氣候危機的重要議題。另外，採用生態栽種、畜養、捕撈法的產品，都是保持、延長地球資源的方式，使自然資源能夠永遠為人類所利用，不會因耗竭而影響後代。

 image source：pixabay

No.2 減塑減碳（聲量：679筆）

隨著減塑、減碳的環保意識抬頭，大眾更偏好少包裝、少垃圾（或材質可100%回收）的產品，「裸裝商店」也因此興起。

「裸裝商店」顧名思義就是只賣內容物而不提供容器，想帶走商品就得自備容器來裝，例如三時生活實驗室，販售的商品全都無包裝，為的就是鼓勵大家使用可重複利用的容器前往購買，達到減塑減碳的目的。

image source：臉書／三時生活實驗室

No.1 在地發展（聲量：765筆）

MIT不只是令人安心、與有榮焉的標章，也是能夠透過消費實際扶持在地產業的一環！隨著舶來品的種類越來越多，也相對讓更多人意識到在地發展的重要性，例如元泰竹藝社、粨發粨種、御鼎興醬油等都選擇貢獻地方經濟，支持社區發展、維護城鄉地貌與傳統文化，無論是使用在地原物料、在地製造的好糧食、好產品，都是幫助台灣經濟、扶持台灣本土企業的方式喔！

image source：臉書／茶籽堂

響應消費覺醒，就從你我開始，支持優良店家的活動「BuyLocal消費覺醒市集」來了～110年3月13日(六)至110年3月15日(一)，從早上11:00一直到晚上18:00，地點在華山1914文化創意產業園區樹前草地／金八廣場／忠孝三角（台北市中正區八德路一段1號），體驗更美好的消費方式，讓你的每一個選擇都有獨特的意義，期待你的到來唷！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月26日至2021年02月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『消費覺醒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

【網路溫度計telegram】

telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw

telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk


減碳

延伸閱讀

長江後浪推前浪！20大最美星二代誰才是最強基因？

就是這款濃醇香！十間主打「小農鮮乳」手搖飲料店喝過沒

曾有一種愛叫小愛與小傑！福原愛、江宏傑婚變前十大聲量高峰看了心碎

想用新台幣下架！網友心服多掏錢十大原因曝光

相關新聞

10多歲少女成今年首例傷寒本土病例 感染來源待釐清

疾病管制署公布國內確診今年首例傷寒本土確定病例，為居住中部10多歲女性，衛生單位刻正調查個案飲食史及接觸史並進行相關人士...

延續偽出國旅遊熱潮！金門跳島遊3月起推34航次

受到疫情影響，國人無法出國旅遊，金門縣政府去年推動「金門跳島遊」，獲得熱烈回響，金門縣觀光處表示，今年的跳島遊將從3月起...

晚霞星空下 心醉陽明山的的泰式微醺秘境

臥虎藏龍的Drunk爛醉團隊，繼成功在台北以DrunkCafe爛醉咖啡打響名號，受邀進駐陽明山，翻轉大家的想像，與在地業主攜手合作，在離塵、不離城的仰德大道旁，帶人穿梭過靜謐的山林小徑，來到傳說中仙氣飄飄的Drunkland仙境。

注意！ 熊本進口「MEIKO鮮草莓」驗出農藥 遭食藥署退運

奶嘴知名品牌NUK也出包！衛福部食藥署公布最新一批邊境查驗不合格產品名單，有14項產品上榜；其中，德國出口的「NUK迪士...

百萬名車夜闖露營區開電音趴 他被吵整晚隔天睡醒「以為瞬間移動了」

原PO稱，該群營區客自帶音響，播放超難聽的電音。在營主反映未預訂草皮營地怎能擅自使用？結果竟遭一位帶頭的男子回嗆，認為要他們「10點關音樂也太早」，因為「特地從北部下來，不然跟你談條件，我們一人付$1000清潔費讓我們繼續high。」原PO對此先來亂後還懂開條件的談判「也是醉了」。

和老公「親密」屢次感染 醫師這樣做後竟改善了

一名年約40歲的女性每次和老公度過親密時刻後，下泌尿道總感染發炎，老公出差3個月她一切如常，但回來的隔天竟又感不適，擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。