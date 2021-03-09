福島核災將10年 綠盟：燃料碎片、輻射汙水仍難解

日本福島核災將滿十周年，綠色公民行動聯盟今天發布「2020世界核能產業現狀報告」摘要中文版，其中也包括福島現況報告，綠盟表示，福島核災目前仍未完全善後，燃料碎片、輻射汙水還沒有解決時程及明確辦法，而當地居民回流比率不到一成，研究也指稱福島核災對居民健康產生影響。

綠盟秘書長崔愫欣表示，從報告分析來看，福島核災雖過十年但善後工作仍有諸多挑戰，包括目前計畫2021年自2號機開始移除用過燃料的碎片，但因為輻射量太高，時程可能會再延宕；核電廠區的輻射汙水儲存空間預計2022年底飽和，日本政府計畫將輻射汙水排入海洋，引發國際反彈。

報告指出，現場除役工人的健康狀況也是一大隱憂，2020年3月為止已有7000名工人參與現場除役工作，其中87%是承包商，東京電力公司員工只占13%，承包商所承受的最大有效劑量高達東電員工的8倍。

針對福島居民，報告指出，日本政府對受到影響的地區打算繼續維持解除限制措，但目前僅有1.8%居民回到大熊町，回到富岡町的居民也僅有7.5%。在健康影響部分，根據官方數據，至2020年2月止共有237人經診斷為惡性腫瘤或疑似甲狀腺惡性腫瘤，187人接受手術。一項2019年的研究指稱，2011年6月福島縣59個行政區的平均輻射劑量率，與2011年10月至2016年3月間的甲狀腺癌檢出率，具有統計顯著性。

崔愫欣表示，網路常見「日本已重新擁抱核電」的說法，但報告指出，日本政府雖於2015年開始陸續重啟部分反應爐，但目前已重啟的僅有9座，實際運轉僅有4座，發電僅占7.5%，重啟機組數量自2018年中期以來並未增加，跟核災前的54座反應爐、高達發電30%的占比相較之下是天壤之別。

崔愫欣說，國際嚴峻的疫情使核電廠的日常安全與檢修工作成為難題，增加維運相關風險，根據報告內容，美國核管會允許業者強加異常大量工時，在24個小時內可長達16小時，在7天內達86個小時，每次輪班為12小時，並且可連續工作14天。