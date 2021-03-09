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桃園每10萬有365人罹患大腸癌 醫師：早期無症狀最可怕

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
臺北榮民總醫院桃園分院大腸直腸外科醫師官泰全。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
臺北榮民總醫院桃園分院大腸直腸外科醫師官泰全。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供

據衛生福利部公布2018年十大癌症，大腸直腸癌超過十年蟬聯第一名，中華民國大腸直腸外科醫學會上月也公布台灣大腸癌地圖，桃園市隸屬北區，每10萬人有365人罹患大腸癌，臺北榮民總醫院桃園分院大腸直腸外科醫師官泰全指出，以往病患都是中老年人居多，近幾年來不乏30至50歲病患，須特別留意。

「近半年來在臺北榮總桃園分院接受治療的大腸癌病患中，更有2成未滿50歲！」官泰全說，大腸癌早期最常見的症狀是「沒有症狀」，隱形殺手最可怕，後期常見的症狀包括有腹脹、腹痛、血便、便祕、貧血、體重減輕及裡急後重感，有以上症狀的民眾要格外注意。

官泰全表示，很多解血便來就醫的民眾多以為是痔瘡，但痔瘡流血和下段大腸流血常常很難用臨床症狀區別，尤其超過50歲或是有大腸癌家族病史的民眾，治療血便前建議要做檢查確認大腸狀況。

臺北榮總桃園分院院長盧星華提醒，預防勝於治療，想預防大腸癌應保持正常生活作息和運動，多吃蔬菜水果，民眾可以參考台灣癌症基金會推廣的「蔬果彩虹579」方式，依年齡性別調整每天應食用蔬果的份數，盡量採取不同種類蔬果搭配。

另外，最有效的預防方式則是定期檢查，盧星華說，國民健康署推行多年的大便潛血檢查，免費提供50歲以上民眾每2年1次糞便檢查，若呈現陽性反應則會建議接受大腸鏡檢查。

至於罹患大腸癌應如何治療？官泰全說明，大腸癌的治療一到三期主要以手術切除為主，手術可分為傳統開腹及微創手術，如腹腔鏡手術、機器人手術等，兩者治療成效相似，微創手術因傷口小手術後恢復較快，漸漸成為治療大腸癌的主流手術方式。

微創手術 大腸癌 癌症

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