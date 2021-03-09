韓國網紅介紹宜蘭小吃說錯一句話 引發在地人怒火

如果你/妳是宜蘭人，說宜蘭是「台北的後花園」，你/妳會生氣嗎？一名韓國網紅Youtuber「金針菇」日前到宜蘭旅遊，期間一家家地拜訪當地知名老店，雖然用力地推薦宜蘭美食，但因在口白中不小心說錯一句話，竟引來眾多宜蘭人的砲轟。

韓國網紅YouTuber金針菇在拍攝一則名為「宜蘭百年老店」的影片中，介紹宜蘭時稱它為「台北的後花園」，引來網友暴怒，反駁稱「宜蘭縣就宜蘭縣，並不是那個縣市的附屬！」但也有網友為金針菇緩頰，強調她非台灣人，所以可能誤踩了宜蘭人的地雷，在不知道這句其實名為讚美宜蘭好山好水好美食的背後，其實有貶義、附屬的意味。

金針菇在事後將影片下架重傳，並刪除了這句地雷語，在留言強調是因為自己沒做好功課，「造成困擾真的不好意思」。讓網友盛讚她懂得尊重別人，知錯能改，「這種人真的越來越少見了」。

包括信利號、老元香、老增壽、廖榮川米糕、一串心、阿灶伯當歸羊肉湯、宜蘭東門夜市嘟好燒，金針菇在介紹米粉湯早餐時也說，發現宜蘭人很喜歡動物，包括貓耳、牛舌餅，覺得這碗米粉湯讓她想起小時美食的純粹，「有(感)動到我的心」。在金針菇上傳了刪減的影片後，宜蘭人也展現大度，「對金針菇的態度按個讚！」歡迎她再來宜蘭玩。

對於被稱是「台北的後花園」，不少宜蘭人也大吐苦水，認為千萬「不要說宜蘭人玻璃心，事實是有太多的不便影響著我們，你們不是我們，不懂可以理解，但互相尊重真的不難！」認為被台北人認定為假日出遊的熱門地區後，「你可以問問在地的宜蘭人假日敢不敢開車上街、房價是否上漲到讓人買不起、物價是否隨著外來影響而開始高漲⋯這些原本生態該有的平衡確實被改變了！」

但也有網友認為「稱宜蘭為台北的後花園是一種讚美，表示台北市並沒有比這更美的地方」、「沒那麼嚴重，其實輕鬆看待就好，就像會有人說台北的天龍國是OO區，黑道的故鄉是OO市，慶記的天堂是OO市，或是有強奸(姦)犯作案就說是OO日常，不然就說OO區是9.2的國度」。