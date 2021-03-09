脊椎2節變1節癱婦翻身都痛 雷納生機械手臂術後逛巿場

台中68歲紀姓婦人20年前在工作搬貨過程中，不慎跌倒傷及胸椎，導致粉粹性骨折而壓迫到神經導致癱瘓，只能仰賴輪椅行動。近年來因為背痛難耐，甚至漫延到臀部、大腿麻痛，最後連翻身都痛到椎心，只能躺床上，光田綜合醫院為她進行雷納生脊椎機械手臂手術，輔助植入骨釘穩固脊椎，術後隔天她疼痛獲緩解，住院幾天後已去逛市場。

紀姓婦人就醫時，光田綜合醫院骨科醫療團隊檢查發現，她以前受傷的胸椎已塌陷到幾乎看不見，她曾在外院接受手術，仍覺得疼痛狀況沒有好轉，因此在移除脊椎鋼釘後，使正常2節胸椎垮到只剩1節高度，連帶上下脊椎不穩定、壓迫神經導致疼痛，背痛的情況日益加劇。

光田綜合醫院骨科醫師許芳偉指出，一般脊椎壓迫性骨折最快速有效的治療方法，也就是民眾經常聽到的「灌骨水泥」，但紀婦的狀況因骨頭神經損傷嚴重導致脊椎的不穩定，因此為患者進行雷納生脊椎機械手臂手術，輔助植入骨釘穩固脊椎，術後隔日疼痛立即緩解。

傳統脊椎手術用人工植入鋼釘，每植入一根鋼釘就要照一次X光確認位置，手術時間長，對神經傷害風險也相對高，在雷納生脊椎機械手臂輔助下，使用3D電腦斷層掃描，能清楚分辨骨骼、肌肉及神經組織構造，醫師能在術前模擬放置角度及深度，精準快速的植入，避開神經組織，準確度高達99%，能降低鋼釘傷到神經的風險，也大幅縮短手術時間。

紀婦說，20年前的一場意外，讓她從此人生變黑白，因胸椎受損雙腳失去行走能力，倚靠輪椅生活的日子非常辛苦難熬，每天都要費盡全身力氣才有辦法翻身，只可以用生不如死來形容。

她本以為疼痛症狀忍一忍就過，害怕再面對第二次的手術，沒想到疼痛感越來越嚴重，連醫師都大嘆「太慢了！沒有人痛到這樣才來開刀，骨頭都垮到快沒了！」