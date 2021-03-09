東北季風增強！北東防局部短暫雨 周五晚起再一波

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風增強，今天北部、東半部有局部短暫雨，北台灣偏涼。周五又有一波東北季風。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天東北季風略增強，北台偏涼，中南部微熱早晚涼。今日北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率；北台雲量較多，中南部多雲時晴。

各地氣溫：北部15至21度，中部15至28度，南部16至31度，東部17至27度。

吳德榮說，明天天氣略好轉，北部多雲，中南部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。周四、五東北季風減弱，北台灣明顯回暖；各地晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五晚起至下周日上午，東北季風略增強，桃園以北及東半部降雨機率逐漸提高、轉有局部雨。

吳德榮說，下周日下午起水氣漸減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨。下周一東北季風減弱，天氣好轉，西半部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

此外，吳德榮說，氣象局最新季節預報顯示，3、4、5月的雨量機率預報顯示，雨量在正常值範圍的機率有逐漸提高、而雨量偏少的機率則有逐漸降低的趨勢。

吳德榮說，季節預報本質為「不確定性預報」，本不該拿來研判何時可紓解旱象，但已足夠提供決策者作「風險管理」之用，這也是它的主要的功能。至於何時可紓解旱象？除非能預測春雨、梅雨的每一波鋒面能有多少降雨、又有多少能進入水庫？何時會有颱風侵台？又能帶來多少雨量進入水庫？即使是使用最先進的電腦模式，理論上也都是無解的，又何需急著去「臆測」遠已超過「科技極限」的問題。