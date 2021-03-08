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孩子長期鼻塞未癒、用口呼吸竟使臉部變形 醫師這樣說

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
孩童長期鼻塞未癒、呼吸不順，改用「口」呼吸，經檢查，確診慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎。圖／123RF
孩童長期鼻塞未癒、呼吸不順，改用「口」呼吸，經檢查，確診慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎。圖／123RF

孩童長期鼻塞未癒、呼吸不順，改用「口」呼吸，竟使臉部變形！一名男童兩眼無神、黑眼圈重、呼吸聲甚大，至小兒科門診看腸胃炎後，卻確診慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎，治療3至6個月後，目前已能正常用鼻子呼吸、精神狀況也變佳。醫師指出，孩童罹患過敏性鼻炎不只有咳嗽、流鼻水等症狀，鼻塞引起的過敏性鼻炎恐使孩童改用「口」呼吸，影響面部發育及孩童健康。

振興醫院兒童醫學部主治醫師羅玉芳表示，罹患慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎的孩童，由於鼻子慢性塞住，孩童大多慢慢習慣、未覺呼吸辛苦或不適，改「由口呼吸」，除可能發生早發性高血壓、心血管疾病、呼吸中止症外，也會影響孩童面部、鼻竇發育，恐使面部上顎面積、體積減小、牙齒咬合不正、高拱形硬顎、臉上蘋果肌的位置平坦等。

羅玉芳指出，有慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎的小孩，可以看到比較無神的雙眼、黑眼圈、平坦的中臉、突出的門牙、乾燥脫皮的嘴唇、後縮的下巴及前傾的頭頸，還有明顯的呼吸聲、呼吸時很淺的胸廓擴張，但很多父母輕忽，以為小孩只是比較文靜或憨厚，建議若有上述症狀應至醫療院所就醫。

慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎如何形成？羅玉芳表示，腺樣體組織在孩童時期本就較大，但基因、環境及生活型態等因素恐使孩童腺樣體更加肥大。

羅玉芳說明，除遺傳過敏基因外，環境中的過敏原如塵蟎、黴菌或是PM2.5、二手煙等刺激物，恐使黏膜慢性發炎及黏膜下腺體肥大；不愛運動、體重過重及飲食不均衡會使鋅、維他命A、維他命D、鐵質等營養素不足，引起免疫失衡。

羅玉芳表示，治療慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎可使用藥物，有助於萎縮肥大腺體、控制環境過敏反應，再搭配環境及生活型態的調整，治療約2至3個月，孩童鼻子便能健康通暢，改回鼻腔呼吸，改善臉上發育。

羅玉芳說明，孩童平時可多曬太陽，補充維生素Ｄ，日常飲食可參考國健署「我的餐盤」，將餐盤分為4等分，全穀雜糧、蛋白質各佔4分之1，蔬菜及水果共佔一半，但蔬菜量需大於水果，以提升免疫力，預防慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎。

羅玉芳解釋，蔬菜的纖維與腸道益生菌發酵，能產生短鏈脂肪酸，有修復身體、維持腸道健康、促進頭腦發育、降低脂肪累積及抗發炎的功效，沒吃蔬菜會降低益生菌的存活率，影響孩童免疫力。

※慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎特徵：

1.雙眼較無神的

2.違和的黑眼圈

3.平坦的中臉

4.突出的門牙

5.乾燥脫皮的嘴唇

6.下巴後縮

7.頭頸前傾

8.看診聽見明顯呼吸聲、呼吸時胸廓擴張很淺。

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