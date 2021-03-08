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北市公布蔬果農藥殘留結果 54件不合格產品全銷毀
為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北農產公司導入新式檢驗技術，以質譜化學快檢技術抽檢批發市場農產品，今年2月共抽驗800件蔬果產品農藥殘留，其中54件不符合規定，並針對高風險蔬果進行加強抽驗，且追查產品來源。
台北農產公司指出，質譜化學快檢技術可於20分鐘精確檢出農藥種類及濃度，並全面應用於學童校園午餐、超市通路、農夫市集等蔬果檢測，搭配實名制落實從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。
今年2月抽驗800件蔬果產品，檢驗結果有54件不合格，不合格率6.7％；另針對高風險蔬果加強抽驗，經追查產品來源，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台南市、台中市、花蓮縣及宜蘭縣，不合格產品已於拍賣前銷毀。
台北農產公司表示，檢驗不合格者，已依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第二次違規停止供應1個月，第三次將廢止供應人資格；另北市市場處也要求加強檢驗違規供貨人貨品農業殘留。
市場處表示，蔬果農藥殘留應由產地源頭開始管控，全台產地在採收前應由在地農政單位先行抽驗，到集貨場所則由在地農會及合作社場自主控管，運送到消費地批發市場再由市場進行抽驗。
在市府要求下，北市第一、第二果菜市場在批發交易前須先抽檢，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場，後端則由北市衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材。
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