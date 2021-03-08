經血過量恐是類血友病 醫師提供3大指摽自評
月經來潮常常換衛生棉？總擔心血量大致起身經血側漏？醫師指出，月經過量恐是罹患類血友病。今年高一的彭妹妹每到生理期都睡不好，去年經期平均長達20多天，每天需要使用超過12片夜用加長衛生棉，甚至排出50元硬幣大小血塊，才因上述經血過量問題求診，確診類血友病。
類血友病(von Willebrand Disease, VWD)是常見的「遺傳性出血疾病」，因患者體內類血友病因子(von Willebrand Factor, VWF)不足或功能缺乏，導致「凝血異常」。
台中榮總罕病暨血友病中心主任王建得指出，男女盛行率相當，女性因月經出血，能相對明顯評估凝血功能是否異常，故女性較男性有較高確診率，但根據國外統計，有15至30%經血過量女性有遺傳性凝血異常疾病的風險。國內統計更指出，經血過量且有貧血問題女性中，約有16％為類血友病患者。
為此，台灣血栓暨止血學會推出「經血過量123」自評，女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，可能罹患類血友病，呼籲女性重視經期健康。
中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主任翁德甫提醒，很多女性誤以為經血過量是體質因素，直到出現合併流鼻血、牙齦出血或經期血流不止，才求診血液科，呼籲民眾不能忽視其他症狀而不求診，否則意外出現大型開放傷口時，恐無法即時使用正確藥物止血，造成生命危險。
根據全球統計調查，有症狀的類血友病盛行率為千分之1，推估全台類血友病患者約有2萬3千人，然全台註記領有重大傷病卡病例僅約300人， 超過98%的患者未被診斷出來。
目前臨床透過家族病史、血液及基因檢測以確診類血友病，翁德甫表示，民眾可從該病常見特徵，初步自評是否有止血異常疾病風險，除經血過量外，若一年有5次以上流鼻血超過10分鐘、每月發生不明原因瘀青1至4次，或日常清潔口腔時牙齦流血不止，應至醫院諮詢血液科醫師。
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