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溼涼天氣至周三 周四回暖

攝影中心 / 記者侯永全/即時報導
時序入春，櫻花季近尾聲，一處市區公園內的粉嫩富士櫻卻盛開，一位家長推著嬰兒車悠閒漫步。記者侯永全／攝影
時序入春，櫻花季近尾聲，一處市區公園內的粉嫩富士櫻卻盛開，一位家長推著嬰兒車悠閒漫步。記者侯永全／攝影

受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部、東半部地區雲量較多，基隆北海岸、北部山區有降雨機率，中部以北、東半部，直到周三都將是溼涼的天氣型態。中部以北低溫僅十五至十七度，高溫低於二十度，不過中南部高溫則有二十八度左右。

周一仍受東北季風影響，但水氣稍減，入夜後帶有水氣的華南雲系東移，北部再轉偶有短暫小雨的天氣，中南部降雨不明顯。 周二、三雖仍是東北季風環境，水氣減少，各地天氣穩定，北部為多雲天氣，中南部晴到多雲。氣溫方面，北部白天高溫約二十度左右，夜晚至清晨低溫約十六度，中南部地區白天舒適溫暖，晚間略有涼意，高溫約二十六度左右，夜晚到清晨低溫十八度左右，日夜溫差較大。

周四起東北季風減弱，轉吹偏東風，全台陽光露臉，氣溫回暖，不過周六起東北季風增強，北海岸、北部山區及東半部降雨機率增加，氣溫再度下降。

近日受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部、東半部地區雲量較多，直到周三都將是溼涼的天氣型態；春寒料峭的周一午後，在市區公園內的粉嫩富士櫻旁，一位家長逗樂穿著保暖衣物的幼兒。記者侯永全／攝影
近日受鋒面及東北季風增強影響，迎風面北部、東半部地區雲量較多，直到周三都將是溼涼的天氣型態；春寒料峭的周一午後，在市區公園內的粉嫩富士櫻旁，一位家長逗樂穿著保暖衣物的幼兒。記者侯永全／攝影

高溫 低溫

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