快訊

首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東鳳梨、鳳梨釋迦1個月來價格無波動 甘藍持續下挫

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東果菜市場甘藍（高麗菜）價格持續下挫。記者施鴻基／攝影
台東果菜市場甘藍（高麗菜）價格持續下挫。記者施鴻基／攝影

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，有農民憂心鳳梨價格在盛產後可能開始崩盤，台東鳳梨最快6月底才會上市，上月迄今果菜市場批發價格最高價每公斤都維持在25元，低價也有20元，目前沒有波動；傳聞可能是日後打擊對象的鳳梨釋迦，一度傳出價格已經開始跌落，但也維持在90元左右。

不過，去年此時鳳梨「市價」20台斤約700元，平均每台斤近35元，相較今年價格約少了三分之一，確有下滑情況。

台東果菜市場表示，目前跌幅最大的蔬果還是甘藍（高麗菜），上月初批發每公斤最高價還有23元、低價7元，但本月初已經剩下13元、4元，幾乎又跌一半，充分顯示「菜金菜土」的特性。

農民表示，一般高麗菜價位如果不到20元，扣除採收、運送等成本，幾乎就沒有利潤，有農民已經考慮棄收。近期協辦捐血團體也開始向經濟壓力較大的小農採購高麗菜協助促銷，希望減輕壓力。

台東鳳梨價格1個月來沒有波動。本報資料照片
台東鳳梨價格1個月來沒有波動。本報資料照片

鳳梨 農民 高麗菜

延伸閱讀

全民吃鳳梨學者憂無法延續 農委會：國內外持續促銷

9萬斤高麗菜免費送 台南各議員服務處一人拿一顆

大陸禁台灣鳳梨進口 黃偉哲：台南今年產銷已安全過關

台灣鳳梨貴2倍還是賣光 日網曝「掃貨現況」大讚：超厲害

相關新聞

酸爽滋味升級！肯德基「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」只賣35天

自3月9日起，肯德基以滋味清爽的「萊姆」為元素，新推出期間限定的「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，讓咔啦雞腿排增添酸甜的清新感。另...

台東鳳梨、鳳梨釋迦1個月來價格無波動 甘藍持續下挫

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，有農民憂心鳳梨價格在盛產後可能開始崩盤，台東鳳梨最快6月底才會上市，上月迄今果菜市場批發價格最...

紙風車客家《雨馬》 10公尺巨馬亮相

高10公尺、重7公噸的雨馬在數十名壯漢的推動下，緩緩從自由廣場牌樓下進場，上面繪有代表喜氣與富貴的藍染花紋，搭配著不斷從鼻子噴發的白煙，場面好不壯觀。本劇藝術監督小野表示，雨馬背負著整個花族的歷史記憶

抗旱措施擴大 竹苗台中地區用水全日減壓

台灣自來水公司今指出，因新竹、苗栗及台中地區主要供水水庫蓄水率已低於2成且持續下降，旱災中央災害應變中心宣布新竹、苗栗、...

乳房攝影篩檢比生小孩還痛？ 她不信謠言親身實測

根據衛福部2019年國人十大死因統計，惡性腫瘤已連續48年位居首位，每年有超過1萬人死於四大癌症（大腸癌、乳癌、子宮頸癌...

光靠補助難壯大電動機車市場 產學界：訂出油車禁售年限雙管齊下

政府近年來補助民眾改騎電動機車，去年新購電機車補助縮水，同時一併補助換購七期燃油機車，造成燃油機車申請補助件數爆量，導致2014年以來持續成長的電動機車數，首次出現衰退。業界不看壞電動機車成長，但認為政府除了補助之外，也應訂出燃油車禁售年限，電動車市占自然擴大，價格也會更親民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。