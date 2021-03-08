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台東鳳梨、鳳梨釋迦1個月來價格無波動 甘藍持續下挫
中國大陸禁止台灣鳳梨進口，有農民憂心鳳梨價格在盛產後可能開始崩盤，台東鳳梨最快6月底才會上市，上月迄今果菜市場批發價格最高價每公斤都維持在25元，低價也有20元，目前沒有波動；傳聞可能是日後打擊對象的鳳梨釋迦，一度傳出價格已經開始跌落，但也維持在90元左右。
不過，去年此時鳳梨「市價」20台斤約700元，平均每台斤近35元，相較今年價格約少了三分之一，確有下滑情況。
台東果菜市場表示，目前跌幅最大的蔬果還是甘藍（高麗菜），上月初批發每公斤最高價還有23元、低價7元，但本月初已經剩下13元、4元，幾乎又跌一半，充分顯示「菜金菜土」的特性。
農民表示，一般高麗菜價位如果不到20元，扣除採收、運送等成本，幾乎就沒有利潤，有農民已經考慮棄收。近期協辦捐血團體也開始向經濟壓力較大的小農採購高麗菜協助促銷，希望減輕壓力。
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