台東鳳梨、鳳梨釋迦1個月來價格無波動 甘藍持續下挫

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，有農民憂心鳳梨價格在盛產後可能開始崩盤，台東鳳梨最快6月底才會上市，上月迄今果菜市場批發價格最高價每公斤都維持在25元，低價也有20元，目前沒有波動；傳聞可能是日後打擊對象的鳳梨釋迦，一度傳出價格已經開始跌落，但也維持在90元左右。

不過，去年此時鳳梨「市價」20台斤約700元，平均每台斤近35元，相較今年價格約少了三分之一，確有下滑情況。

台東果菜市場表示，目前跌幅最大的蔬果還是甘藍（高麗菜），上月初批發每公斤最高價還有23元、低價7元，但本月初已經剩下13元、4元，幾乎又跌一半，充分顯示「菜金菜土」的特性。