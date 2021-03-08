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不怕限水 歡迎民眾來洗澡 泳池業者：有過濾很乾淨
旱災中央災害應變中心宣布竹苗和台中的游泳池業者節水率由減量供水10%提升至20%，但台中市游泳池同業協會理事長范清樂指出，除了少數公營泳池之外，台中市多數泳池都已裝設循環過濾、加溫和消毒的系統，泳池的水都可以回收再利用，且水質受到衛生局監測，泳池不會缺水，甚至歡迎民眾去洗澡，還可以為家裡節水。
范清樂說，很多人一談到抗旱就聯想到游泳池應該關關閉，但那已是2、30年前的觀念，泳池業者多年來也揹了不少黑鍋。事實上，現在泳池裡，甚至是池邊溢出至小孔的水都可以回收。
他說，以他的游泳池而言，除了用自來水，也使用政府許可的地下水，除了洗澡過後的水不可回收，泳池裡的水都可以回收再利用。民眾來游泳，除了運動還可以洗澡，連家裡的水都省了，實在太划得來了。
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