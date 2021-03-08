紙風車客家《雨馬》 10公尺巨馬亮相

高10公尺、重7公噸的雨馬在數十名壯漢的推動下，緩緩從自由廣場牌樓下進場，上面繪有代表喜氣與富貴的藍染花紋，搭配著不斷從鼻子噴發的白煙，場面好不壯觀。本劇藝術監督小野表示，雨馬背負著整個花族的歷史記憶，在狂風暴雨轟轟雷聲中從天而降，帶來光芒與希望，也盼望能在疫情中藉由此劇帶給大家力量。

客委會和紙風車劇團再度攜手合作，帶來客家親子劇《雨馬》，改編自小野同名童話作品，8日在兩廳院藝文廣場召開記者會，客委會副主委范佐銘也到場力挺，他在致詞時表示，紙風車劇團將客家話融入《雨馬》戲中，讓大人小孩在欣賞表演的同時，也能了解客家文化和語言，是相當難得的一齣親子劇。

「《雨馬》原本排定去年與大家見面，無奈被疫情打亂節奏，延至今年春天才確定推出。」紙風車團長任建誠感慨的說，去年的一把大火將劇場燒得精光，但團員們及後製團隊們不氣餒，為了打造身高10公尺，近5層樓的巨型移動藝術裝置「雨馬」，用盡了渾身解數，這次的演出也代表著劇團的浴火重生，也盼望疫情趕快過去，讓台灣及全世界回歸正常。

小野說，劇中的主角「雨馬」身披著繁花與彩虹色彩，象徵雨後和平與幸福的約定，《雨馬》就像是自己的孩子一樣，能在此時上演，對自己來說感觸很深，30年前的童話經由改編，融合了客家文化穿上新裝，帶來不一樣的感受。也盼藉由戲劇溫柔而堅定的力量，代表臺灣在疫情中獻給全球孩子的祝福。

《雨馬》將於3月12、13日晚上7點，在兩廳院藝文廣場進行首演，而為因應防疫需求，將採取實聯制進場，而為了讓台北以外無法進場的大小朋友也能欣賞，13日的演出將於官方臉書上全程直播。

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