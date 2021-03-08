抗旱措施擴大 竹苗台中地區用水全日減壓

台灣自來水公司今指出，因新竹、苗栗及台中地區主要供水水庫蓄水率已低於2成且持續下降，旱災中央災害應變中心宣布新竹、苗栗、台中（含北彰化地區），減壓時段由原本夜間10時至隔日6時擴大為全日實施，另每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由減量供水10%提升至20%，並加強監控高地、管末地區供水情形，即時提供水車及供水站，以減緩減壓供水影響。

水公司指出，除此，旱災中央災害應變中心仍追踪辦理抗旱因應作為辦理情形，包含地下水井整備啟用復抽、水庫出水量管制、跨區域調度支援，以及研擬埤塘、伏流水及海淡水等新增水源等，並為進一步提升節水力道及延長水庫供水期程。

面對未來可能更為險峻的抗旱挑戰，台水公司將配合節水強度逐漸加大加強相關應變措施，以及滾動調整各地區自來水載水點開放時間，公布於水公司「抗旱專區」，希望在各標的用水影響最小的原則下，提高總節水成效。

台水公司說，已整備完成送水車及臨時供水站，在擴大減壓供水時段如造成用戶用水不便，民眾可撥1910免付費電話洽詢，也呼籲大家共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，一起攜手抗旱。

台中地區洗車業者無奈指出，水庫都見底了，未來若沒有水可用，生意當然也就做不成了。部分泳池業者則說，還好泳池已及早裝設有過濾設備，用水可以回收過濾後再利用，目前還未影響營運。