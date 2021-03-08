快訊

造成精神上極大的痛苦？陸肛篩檢測 惹出外交風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗旱措施擴大 竹苗台中地區用水全日減壓

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
竹苗台中地區用水全日減壓，洗車業者憂心未來無水可用。記者黃寅／攝影
竹苗台中地區用水全日減壓，洗車業者憂心未來無水可用。記者黃寅／攝影

台灣自來水公司今指出，因新竹、苗栗及台中地區主要供水水庫蓄水率已低於2成且持續下降，旱災中央災害應變中心宣布新竹、苗栗、台中（含北彰化地區），減壓時段由原本夜間10時至隔日6時擴大為全日實施，另每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由減量供水10%提升至20%，並加強監控高地、管末地區供水情形，即時提供水車及供水站，以減緩減壓供水影響。

水公司指出，除此，旱災中央災害應變中心仍追踪辦理抗旱因應作為辦理情形，包含地下水井整備啟用復抽、水庫出水量管制、跨區域調度支援，以及研擬埤塘、伏流水及海淡水等新增水源等，並為進一步提升節水力道及延長水庫供水期程。

面對未來可能更為險峻的抗旱挑戰，台水公司將配合節水強度逐漸加大加強相關應變措施，以及滾動調整各地區自來水載水點開放時間，公布於水公司「抗旱專區」，希望在各標的用水影響最小的原則下，提高總節水成效。

台水公司說，已整備完成送水車及臨時供水站，在擴大減壓供水時段如造成用戶用水不便，民眾可撥1910免付費電話洽詢，也呼籲大家共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，一起攜手抗旱。

台中地區洗車業者無奈指出，水庫都見底了，未來若沒有水可用，生意當然也就做不成了。部分泳池業者則說，還好泳池已及早裝設有過濾設備，用水可以回收過濾後再利用，目前還未影響營運。

抗旱 水庫 新竹

延伸閱讀

蔡總統關心水情 強調盡一切努力穩定供水

水庫幾見底 去年清淤創紀錄

南科用水地方關切是否鑿井抗旱 科管局：園區不可鑿井

抗旱 蘇貞昌：已經啟動100多口水井 解決民生最大需要

相關新聞

酸爽滋味升級！肯德基「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」只賣35天

自3月9日起，肯德基以滋味清爽的「萊姆」為元素，新推出期間限定的「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，讓咔啦雞腿排增添酸甜的清新感。另...

員工只能戴「2色口罩」遭投訴！ 鼎泰豐回應了

防疫期間，包括百貨公司等公共運輸、生活消費的8大類型場所，均需佩戴口罩。但是知名餐廳「鼎泰豐」因規定口罩僅能配戴「藍或白...

鼎泰豐規定員工口罩只限藍白色 高雄勞工局：不違法

防疫期間戴口罩是生活的日常，但有自稱在鼎泰豐高雄漢神巨蛋店工作的市民表示，公司規定3月 只限戴藍、白色口罩，以致他上百個...

讓感官回歸純粹時光 沉浸慢讀的療癒

對於喜歡閱讀的人來說，翻開書頁的同時，就像打開一扇通往世界的窗，感官總是繽紛多元，透過文字的撫慰，療癒日常的繁忙。春暖花開的3月，正是讀書好時節，且看旅行創作團體「男子休日委員會」成員dato，如何在每日生活的台北城裡，找尋最舒心的慢讀場域，讀一段篇章、聆聽一曲旋律，在忙碌生活中重新掌握與自己內心對話的節奏。

全台密度最高 獨立書店聚落在這裡

冷風呼嘯、寒流不止的冬季，國境之南的屏東，依然享有暖陽的餘裕。2月5日，「勝利星村創意生活園區」正式開幕，濃厚的眷村情懷、全國密度最高的獨立書店聚落，成為屏東在地最鮮明的「城市名片」。

創意爆炸的炸物 台灣人創意絕對不輸日本

炸物這兩字很奇怪，不像日語，也不像台語，日語說到油炸的食物，漢字不會寫成炸物，而是用「唐揚げ」、「フライ」（fry）或「カツ」（katsu）來表示；台語說油炸物鮮少用「炸」字，而是使用「糋」，讀成tsìnn，按《教育部臺灣閩南語常用詞辭典》的舉例，如糋甜粿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。