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酸爽滋味升級！肯德基「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」只賣35天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
搭配「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」的XL套餐，每套185元。圖／肯德基提供
搭配「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」的XL套餐，每套185元。圖／肯德基提供

自3月9日起，肯德基以滋味清爽的「萊姆」為元素，新推出期間限定的「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，讓咔啦雞腿排增添酸甜的清新感。另外肯德基也與手遊「戀與製作人」合作，凡購買萊姆塔塔咔啦雞腿堡指定套餐，就可獲得遊戲虛寶卡。

根據農委會資料顯示，「萊姆」含有豐富的維他命C和礦物質，十分適合作為烹飪食材。本次肯德基所推出的「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」中的塔塔醬，使用新鮮洋蔥丁搭配奧勒岡等7種義式香料，共同拌入美乃滋製作，並選用台灣在地小農的新鮮萊姆汁入醬，透過萊姆汁取代傳統酸黃瓜，大幅提升醬料的清爽度。萊姆的香氣，也能令咔啦雞腿堡更為清新爽口、酥脆解膩。

萊姆塔塔咔啦雞腿堡自3月9日至4月12日期間限時販售（新店光明、楊梅中山、台中大雅、屏東自由4家門市，販售期間為3月30日至4月12日），單點每份119元。搭配脆薯、中飲的個人套餐為139元，另外也有嘗鮮餐、XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等選擇，每套120～499元。3月9日起，購買指定套餐，即可獲得1～4張不等的「戀與製作人」手遊虛寶卡，增添玩家樂趣。

套餐 肯德基

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