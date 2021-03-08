聽新聞
test
0:00 / 0:00
酸爽滋味升級！肯德基「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」只賣35天
自3月9日起，肯德基以滋味清爽的「萊姆」為元素，新推出期間限定的「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，讓咔啦雞腿排增添酸甜的清新感。另外肯德基也與手遊「戀與製作人」合作，凡購買萊姆塔塔咔啦雞腿堡指定套餐，就可獲得遊戲虛寶卡。
根據農委會資料顯示，「萊姆」含有豐富的維他命C和礦物質，十分適合作為烹飪食材。本次肯德基所推出的「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」中的塔塔醬，使用新鮮洋蔥丁搭配奧勒岡等7種義式香料，共同拌入美乃滋製作，並選用台灣在地小農的新鮮萊姆汁入醬，透過萊姆汁取代傳統酸黃瓜，大幅提升醬料的清爽度。萊姆的香氣，也能令咔啦雞腿堡更為清新爽口、酥脆解膩。
萊姆塔塔咔啦雞腿堡自3月9日至4月12日期間限時販售（新店光明、楊梅中山、台中大雅、屏東自由4家門市，販售期間為3月30日至4月12日），單點每份119元。搭配脆薯、中飲的個人套餐為139元，另外也有嘗鮮餐、XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等選擇，每套120～499元。3月9日起，購買指定套餐，即可獲得1～4張不等的「戀與製作人」手遊虛寶卡，增添玩家樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言