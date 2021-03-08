乳房攝影篩檢比生小孩還痛？ 她不信謠言親身實測

根據衛福部2019年國人十大死因統計，惡性腫瘤已連續48年位居首位，每年有超過1萬人死於四大癌症（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌），四大癌症篩檢為目前成本效益最高的項目，配合38婦女節活動，北市中山區今日起至6月30日止，舉辦「絕緣三癌有妙招」活動，鼓勵民眾完成癌症篩檢。

北市聯合醫院中興院區醫務長吳岱穎指出，男性第一名癌症為大腸癌，女性則是乳癌，北市透過篩檢，2018年4大癌症發生率比2017年下降6.2％，鼓勵50歲以上族群，不論是首篩族或6年一次篩檢者，都可前往檢測。

根據生福利部國民健康署統計台灣大規模篩檢資料分析顯示，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；定期子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率。

吳岱穎表示，一般女性認為乳癌攝影會很痛，盼能以乳房自我檢查或乳房超音波來取代，但若要檢查乳癌，必須靠乳癌攝影，在零期或一期時及早發現，存活率高達9成，另外，乳癌攝影會痛是迷思，並非如此。

中山區松江里長蔣築諠說，一直聽到身旁女性友人說乳房攝影很痛，就連鄰長也表示「比生小孩還要痛」，讓從未做過檢測的她很驚恐，但實際篩檢後發現，檢查儀器多為改良式，讓不適感減輕許多，「完全不痛」。

中山區健康服務中心主任林柳吟表示，衛福部針對年滿30歲女性每年提供1次免費子宮頸抹片檢查；45至69歲女性提供2年1次免費乳房攝影篩檢，二等親間有罹患乳癌病史的40至44歲民眾可免費篩檢；50至74歲提供2年1免費大腸癌篩檢。

為提升民眾篩檢意願，今年中山區健康服務中心結合中山區42里辦公處、全聯、中山健康促進協會及中庄仔福德宮加碼推出「絕緣三癌有妙招」活動。