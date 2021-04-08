防疫心日常！超實用人氣家電 啟動創新生活計畫

新冠疫苗問世，全球多國陸續開打，不少人引頸期盼疫情落幕後能夠回到正常生活軌道，然而，許多疫情所帶來的改變，例如：遠距工作視訊會議、注重空氣品質、減少與他人接觸、重視個人衛生……等，卻可能成為疫情結束後「常態」，也就是說――「我們回不去了！」

防疫期間興起的遠距工作模式、個人衛生習慣的改變……，在疫情後可望成為常態。 圖／Shutterstock 提供

後疫情最實際的渴望：如果我有一座新冰箱…

疫情讓民眾習慣在家吃飯，也越來越喜歡全家人圍在餐桌上的溫馨氛圍，即使疫情結束，大多數消費者仍會選擇在家開伙，此時，一台大容量冰箱，可以裝得下一週份量的食材，減少外出採買的次數，會是體貼媽媽和太太最好的方式！Panasonic電冰箱NR-B659TG擁有業界最大650L容量、超大冷凍室200L，而且超省電。獨家nanoe™ X能延長蔬果新鮮天數、讓農藥成份更容易清洗、庫內食材氣味不混雜，讓全家人都吃得到新鮮和健康。

*總容量650L與冷凍室200L皆為業界最大係指截至2017年10月，台灣製造之冷凍庫上置式兩門冰箱整體市場之比較。

業界最大容量冰箱，獨家nanoe™X能延長蔬果新鮮天數，讓家人吃得到新鮮和健康。 圖／Panasonic 提供

超能神隊友！把洗衣服變成健康又輕鬆的事

而防疫期間，民眾意識到「細菌、病毒容易殘留在衣物上」，即使在疫情結束後，一般消費者仍會特別重視衣物的衛生。尤其家有幼兒，孩子在學校很可能會接觸到流感、腸病毒等，回到家一定要把身上的衣物換下來、確實清潔消毒，才能降低生病、過敏的機率。Panasonic直立式洗衣機擁有溫水泡洗淨、nanoe™ X雙效自動槽洗淨功能，可以有效抑制細菌，讓衣服真正乾淨潔白，而且輕鬆又省電。

溫水泡洗淨、nanoe™ X雙效自動槽洗淨功能，可以有效抑制細菌，讓衣服真正乾淨潔白。 圖／Panasonic 提供

至於無法天天洗滌的衣物，就交給Panasonic蒸氣電熨斗吧！24秒快速加熱，3倍噴射超強蒸氣，不只瞬間除皺、消除異味，同時還能高溫除菌除蟎，讓你隨時都能自信俐落地出門！

Panasonic蒸氣電熨斗能夠瞬間除皺、消除異味、高溫除菌除蟎。 圖／Panasonic 提供

蒸烘烤微波爐，一指神功就能變出一桌好菜

防疫期間，大家將就吃，只求健康衛生就好；待疫情結束後，家人對餐食的要求也會提高，不僅口味要多變化，味道還要媲美米其林！零廚藝的你，要如何做出餐廳級的美味料理?秘密武器就是這台結合「電鍋、烤箱、微波爐」，三合一設計的Panasonic蒸烘烤微波爐NN-BS1700！內建396道中、西式自動料理行程，消費者只需把食材準備好，動動手指按個鍵，NN-BS1700就會運用業界唯一64眼紅外線，瞬間偵測不同食材溫度，精準加熱，鎖住食物營養，並且將食材美味發揮至極致，宛如有一位廚師常駐在你家。

三合一蒸烘烤微波爐節省廚房空間，零廚藝也能輕鬆做出一桌佳餚。 圖／Panasonic 提供

內建396道中、西式自動料理行程，可以精準控溫，鎖住食物營養。 圖／Panasonic 提供

室內空氣品質

防疫期間大家最重視空氣品質，未來脫下口罩後，雖然不用擔心新冠病毒，但是PM2.5和各種汙染源仍在，加上遠距工作、遠距學習方興未艾，民眾待在家裡的時間拉長，慎選空調，才能把家打造成最健康安全的堡壘。Panasonic空調RX系列獨家搭載nanoe™ X健康科技，經SGS測試去除PM2.5達99%，並有效抑制過敏原、降低空氣中黴菌存活率。同時省電效能一級棒，讓消費者吹得舒適又省荷包。

Panasonic空調RX系列有效抑制過敏原、降低空氣中黴菌存活率，同時省電效能一級棒。 圖／Panasonic 提供

不需要開冷氣的季節，則可運用空氣清淨機維護室內空氣品質，Panasonic空氣清淨機F-P50HH榮獲管理雜誌2021年度理想品牌空氣清淨機第一名，適用於10坪大小的室內，透過主動淨化、強力過濾雙重防護，有效抑制過敏原病毒達99.9%，讓居家空氣煥然一新。

Panasonic空氣清淨機F-P50HH雙重防護，給全家人清新好空氣。 圖／Panasonic 提供

此外，台灣天氣濕度高，衣櫃裡的衣服常會出現發霉的現象，家家戶戶必備一台除濕機，若家裡沒有空間同時擺放除濕機與空氣清淨機，Panasonic最新一代清淨除濕機JH系列兼具清淨機與除濕機的功能，能夠深層淨化空氣，一次解決空氣品質劣化與潮濕發霉等居家困擾，內建WiFi遠端控制，讓家裡的空氣隨時保持清新乾爽！是迎戰梅雨季節的最佳隊友！

台灣家庭必備除濕機，Panasonic清淨除濕機JH系列兼具清淨空氣與除濕功能，一台抵兩台。 圖／Panasonic 提供

疫情改變了我們生活；超實用家電讓生活更升級！趕快啟動你的創新生活計畫，迎向健康、迎接幸福，相信黑夜後的黎明，一定比從前更加光明。