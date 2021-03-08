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月經來每天得用12片夜用衛生棉 類血友病作祟

中央社 / 台北8日電

女性經血過量得當心，高一彭同學因經期長達3週，每天用超過12片夜用加長衛生棉，更排出50元硬幣大小血塊，確診類血友病。醫師說，全台多達98%患者未確診，籲女性提高警覺。

台灣血栓暨止血學會理事、台中榮總罕病暨血友病中心主任王建得今天表示，據國際統計，生育年齡的女性約3成有經血過量問題，可能原因除了子宮內部病變、荷爾蒙失調外，也可能是凝血功能異常引發的疾病，例如類血友病就是其中之一。

王建得說，國內研究證實，月經過量且有貧血問題女性約有16%是類血友病患者，就全球類血友病盛行率千分之1推估，全台約有2萬3000名類血友病患者，但至今全台有註記領有重大傷病卡的病例僅約300人，恐怕有約98%的患者未被診斷出來。

他說，血友病是性聯遺傳的疾病，超過95%病友都是男性，因此許多人常認為這是男性的疾病，但類血友病是非性聯遺傳，因此患者男女比例相近，女性又因月經量大、產後容易出血等症狀，確診個案比男性稍多。

台灣血栓暨止血學會理事、中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主任翁德甫進一步解釋，類血友病是一種凝血因子缺乏導致的疾病，但因多數病人症狀輕微，常見症狀像是經血過多、無故流鼻血、瘀青、牙齦滲血等，容易被忽略，想確診得靠運氣，否則一旦做手術或遇上意外出現大型開放傷口時，恐危及生命。

為提高確診率，台灣血栓暨止血學會推動「經血過量123」自評，女性月經若持續超過1週、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分，即為經血過量，有可能是類血友病作怪，提醒女性重視經期健康。

翁德甫也提醒，除經血過量123口訣，若民眾一年內流鼻血逾10分鐘超過5次，每月出現1到4次不明瘀青或刷牙、使用牙線時牙齦容易血流不止，都應提高警覺，諮詢血液科醫師。

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