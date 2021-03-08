影／五層樓高「雨馬」亮相 紙風車高規格打造兒童劇

客委會與紙風車劇團聯手製作的二0二一客家親子劇「雨馬」，即將於兩廳院藝文廣場演出，高十米、近十年劇場界最龐大的移動式藝術裝置「雨馬」今天在表演場地正式亮相，「雨馬」將客家話融入戲劇，讓孩子可以看戲學客語，並改編客家歌曲融入劇情，用劇場方式呈現客家新童話。

去年「雨馬」創作之初，因全球新冠疫情肆虐，所有演出及大型活動停擺，而該劇也因疫情延宕至今年三月。台灣因防疫有成，紙風車終於決定在12、13日讓「雨馬」與國人見面，為孩子打造疫情中的幸福生活。為了感謝防疫英雄，該表演也將邀請部桃醫護人員、家人及社福團體觀賞。

紙風車劇團任建誠表示，「雨馬」是去年紙風車遭祝融後首次的全新創作，當初要打造「雨馬」裝置藝術也是因為八里的工作場域遭火災毀損，所有的器材、道具都化為烏有，只能租借其他廠房來完成，而製作「雨馬」的工具付之闕如，一切都從零開始。工作團隊花費半年時間從結構設計、測試、製作到完成，讓任建誠難掩激動。