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天天半糖紅茶當開水 35歲的他患了糖尿病

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
第二型糖尿病中老年才會得？奇美內分泌新陳代謝科主治醫師陳柏蒼青提醒民眾，年輕病患逐年上升。記者周宗禎/攝影
第二型糖尿病中老年才會得？奇美內分泌新陳代謝科主治醫師陳柏蒼青提醒民眾，年輕病患逐年上升。記者周宗禎/攝影

許多民眾認為年長者才會得到第二型糖尿病。奇美醫院今天發表35歲嚴重糖尿病案例，強調40歲以下發生率其實逐年上升，這類病又稱「年輕型」第二型糖尿病，病況往往比中老年人更不穩定後遺症更嚴重，民眾更需要認知，及早發現及早治療。

奇美內分泌新陳代謝科主治醫師陳柏蒼指出，這類病人往往是家庭經濟支柱，常因事業疏忽健康；案例35歲C先生工廠作業員，平常上班勞累又需輪夜班，下班後往往倒頭就睡。每天習慣至少一杯半糖紅茶，當作白開水喝。很少運動，不注重飲食內容，每天至少一包菸。最近常感覺特別疲倦，體重下降不少，也有口渴、多尿症狀。

就診隨機抽測血糖值發現460mg/dL(正常值140mg/dL以下)，確診第二型糖尿病，眼底檢查有輕微視網膜病變，驗尿也發現白蛋白尿，除使用藥物治療另指導病人如何吃、戒除不良生活模式、養成運動習慣等，治療後病症轉趨穩定。

各國研究發現，中東、北美、西太平洋區與亞洲的年輕型二型糖尿病盛行率較高，顯示不同人種基因有一定影響；尤其喜愛含糖飲料、高熱量飲食、常久坐少活動，容易肥胖致年紀輕輕就罹患糖尿病。年輕型二型糖尿病胰島細胞衰老較快，血糖不易控制；也因疾病時間久器官病變程度較嚴重。

陳柏蒼表示，這些病人往往是家庭經濟支柱，很多人忙於工作疏忽關心健康，呼籲民眾特別注意。

糖尿病

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