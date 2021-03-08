超繽紛！屏東邀江孟芝設計7款水果口罩 宮廟出資捐公益

新冠肺炎疫情影響下，口罩成為生活必需品，屏東縣府邀請縣內宗教團體發起「屏東我罩您」公益活動，獲得六大宮廟熱烈響應，集資520萬元慨捐口罩，縣府邀請屏東女兒旅美設計師江孟芝設計七款繽紛水果口罩，口罩將分送給縣內弱勢團體、醫護人員與關懷據點。

屏東縣府今舉行捐贈儀式，6大宮廟為，財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮、屏東都城隍廟、財團法人屏東縣東港朝隆宮、財團法人臺灣省屏東縣東港東隆宮、車城福安宮、屏東市海豐三山國王廟。

這款公益水果口罩由屏東女兒旅美設計師江孟芝設計，與國家口罩隊南六公司合作生產，7款專屬屏東的水果口罩，有鳳梨、蓮霧、芒果、火龍果、西瓜、香蕉與檸檬。

江孟芝說，口罩是親民的，但防疫是沉重的，希望藉由親民的水果也讓創造生活樂趣，出門帶著「一片檸檬」，「一片」有雙關含義，也代表一片口罩。設計方式跳脫傳統，以現代幾何方式呈現，且口罩折起來與全面張開，都能呈現水果特色。

顏色設計繽紛飽滿，設計花兩三周，後續與南六公司討論、調墨，花了兩三個月，口罩小細節都有注意到，口罩帶子也跟水果顏色搭配。

南六公司說，水果口罩意義重大，「原來口罩可以設計得這麼鮮豔」，也是公司首次採用水性印刷，特別購買印刷機器，因為色彩面積大，墨水著色後，要花三到四天靜置，墨水乾了之後再上口罩機，會需要花5到6天時間完成。墨水從英國進口，食用型墨水，符合歐盟相關規定。