台灣逾4成女性曾遭遇職場性騷擾 8成與加害者朝夕相處

今天是三八婦女節，台灣近年女力崛起，但職場性騷擾事件頻傳，如知名巧克力公司便因性騷擾事件重創企業聲譽、引發社會關注。現代婦女基金會今天舉辦記者會發表「我們與性騷擾的距離 – 女性職場性騷擾網路大調查」，調查顯示，超過4成女性曾遭遇職場性騷擾，8成被害者與加害者朝夕相處。

現代婦女基金會表示，此一調查於1月8日至2月16日進行，透過網路共回收1057位女性問卷。調查結果顯示，有455人曾遭遇職場性騷擾事件，發生率達43%。其中以肢體性騷擾佔63.5%為最多，像是令人不舒服的肢體碰觸(如摟肩、摸頭、撫背)、不當的肢體碰觸(如拍臀、襲胸、擁抱、強吻等)。

其次言語性騷擾佔60.9%，例如話題與性有關、涉及性別歧視等；其他行為如眼神打量/盯視、不受歡迎的追求、散播與性有關之影音圖文等佔37.1%。除了民眾熟知的肢體性騷擾外，涉及性或性別的言詞，或是不受歡迎的人際交往行為，都可能造成令人不舒服的性騷擾情境。

調查顯示，在這些職場性騷擾事件裡，行為人與被害人關係為上司及員工關係佔41.7%，其中行為人為職場最高負責人者就佔了13.8%，兩造為同事關係者佔39.3%，顯示逾8成的性騷擾行為人出現在受害女性每天的工作環境裡，使其身心安全造成相當大的危害。

現代婦女基金會董事王如玄表示， 性騷擾事件的影響有可能相當長久，甚至是難以抹滅的，並非「只是摸一下」、「開個玩笑應該沒那麼嚴重吧！」性騷擾對被害人產生的影響嚴重程度依序為「情緒層面」、「工作表現」、「人際關係」及「生活層面」，其中4成2的女性被害人面臨職場性騷擾所產生的影響是多重、互相交織的。

台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，根據統計，台北市去年性騷案比往年增加近1倍。台北市於107年起發展及推廣「性別平等認證」，目前僅12家取得認證，希望能改變職場文化。

調查顯示，近9成公司不知情或未處理職場性騷擾事件。婦女基金會指出，性別工作平等法自民國91年3月8日施行，至今邁入第20年，其中第13條明文規範雇主防治性騷擾的責任，應積極於事前預防及事後採取糾正補救措施，且需給予員工大量的協助。然而本次遭遇職場性騷擾的女性受訪者表示，發生事件後公司未採取立即糾正及補救措施者比例高達87.3%，其中64.2%被害人因有所擔憂而並未告知公司，但23.1%的受訪者公司雖知悉性騷擾事件，卻未採取立即糾正及補救措施。

在問及是否曾循公司正式途徑處理時，僅有47名(10.3%)被害人表達曾向公司提出行政申訴。9成女性被害人面對職場性騷擾事件時，會因為「擔心異樣眼光或被質疑」、「公司氛圍、機制對被害人不友善」、「覺得自己還可以忍受」、「權力不對等下難以開口」等因素，而不敢提出申訴。。

台灣最大人資社群「人資小週末」創辦人盧世安表示，職場性騷擾事件若未依性別工作平等法受理申訴及後續程序，不但重創公司形象，更加影響與其他公司的合作生意，損失慘重。「人資小週末」去年與現代婦女基金會合作辦理性別友善職場課程及工作坊，希望幫助公司建立制度，讓員工都能安心工作。