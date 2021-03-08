38婦女節 綠委提出跟蹤騷擾防制法等3支箭

今天是三八婦女節，民進黨立委范雲指出，已提出「跟蹤騷擾防制法」、「未經同意散布成人性私密影像防制條例」及「性別工作平等法」修法草案，已付委審查，范雲呼籲行政院可以盡快提出對案，讓法案通過，完善女性權益保障。

范雲今邀20名立委及民團召開婦女節記者會，對侵害女性人身安全的「跟蹤騷擾」、「性騷擾員工」、「散布裸照」三位一體大型怪物，象徵射出三支修法箭，是集結跨世代、跨區域、跨族群、不分性別的立委及民間團體共同合作的行動。

范雲指出，根據婦團統計，「跟蹤騷擾」被害者有九成是女性，尤其年輕女性、每8位就有1位曾經遭遇；又如未經同意被散布性私密影像，每10人中就有1人，另外，職場性騷擾中雇主最有權勢，若是性騷擾員工，依性工法竟然存有「自己調查及處罰自己」的漏洞。

立委劉世芳指出，每當發生跟蹤騷擾、私密影像外流甚至是職場性別歧視、霸凌時，社會上仍可以聽見指責被害人「穿太露」、「愛拍還怕人看」等等二度傷害的言論。推動修法不僅是對女性權益的保障，更期盼能體現在社會的尊重對等，而不只是喊喊口號。

立委蘇巧慧表示，美國加州早在1990年就制定第一部「反跟蹤騷擾法」，在規範性隱私侵害方面，菲律賓、韓國、日本等亞洲國家也都已經訂立性隱私保護的相關法律，但我國目前不論是對跟蹤騷擾行為的管制，或是性隱私的保護，仍然缺少全面性、整體性的專法。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，婦援會今年1月至今，已接到36起數位性暴力求助的案子，平均1、2天就有一件，農曆年後更是幾乎每天至少一件求助案件，被害人95%以上是女性。會有這麼多案件就是因為沒有專法，民眾不知道這些行為就是犯法。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，當職場性騷擾加害人為最高負責人時，受限於權力差距，被害人根本不敢向公司提出申訴。多年來勞動部持續怠惰不願意採取補救措施修正性工法的漏洞，呼籲勞動部不要卸責怠惰，不要再讓受騷擾的勞工擔心受怕。