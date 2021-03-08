快訊

軍火豪門的橫死：法國「達梭家族」繼承人空難意外身亡

戰鬥機媽媽飛行員高慈妤 坐上駕駛艙就專心飛行不掛念寶寶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

38婦女節 綠委提出跟蹤騷擾防制法等3支箭

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立委范雲邀集20位立委及民團，上午在立法院舉行「三八婦女節 立委民團齊心三箭射怪物 三大優先法案保障女性權益」記者會。記者黃義書／攝影
立委范雲邀集20位立委及民團，上午在立法院舉行「三八婦女節 立委民團齊心三箭射怪物 三大優先法案保障女性權益」記者會。記者黃義書／攝影

今天是三八婦女節，民進黨立委范雲指出，已提出「跟蹤騷擾防制法」、「未經同意散布成人性私密影像防制條例」及「性別工作平等法」修法草案，已付委審查，范雲呼籲行政院可以盡快提出對案，讓法案通過，完善女性權益保障。

范雲今邀20名立委及民團召開婦女節記者會，對侵害女性人身安全的「跟蹤騷擾」、「性騷擾員工」、「散布裸照」三位一體大型怪物，象徵射出三支修法箭，是集結跨世代、跨區域、跨族群、不分性別的立委及民間團體共同合作的行動。

范雲指出，根據婦團統計，「跟蹤騷擾」被害者有九成是女性，尤其年輕女性、每8位就有1位曾經遭遇；又如未經同意被散布性私密影像，每10人中就有1人，另外，職場性騷擾中雇主最有權勢，若是性騷擾員工，依性工法竟然存有「自己調查及處罰自己」的漏洞。

立委劉世芳指出，每當發生跟蹤騷擾、私密影像外流甚至是職場性別歧視、霸凌時，社會上仍可以聽見指責被害人「穿太露」、「愛拍還怕人看」等等二度傷害的言論。推動修法不僅是對女性權益的保障，更期盼能體現在社會的尊重對等，而不只是喊喊口號。

立委蘇巧慧表示，美國加州早在1990年就制定第一部「反跟蹤騷擾法」，在規範性隱私侵害方面，菲律賓、韓國、日本等亞洲國家也都已經訂立性隱私保護的相關法律，但我國目前不論是對跟蹤騷擾行為的管制，或是性隱私的保護，仍然缺少全面性、整體性的專法。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，婦援會今年1月至今，已接到36起數位性暴力求助的案子，平均1、2天就有一件，農曆年後更是幾乎每天至少一件求助案件，被害人95%以上是女性。會有這麼多案件就是因為沒有專法，民眾不知道這些行為就是犯法。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，當職場性騷擾加害人為最高負責人時，受限於權力差距，被害人根本不敢向公司提出申訴。多年來勞動部持續怠惰不願意採取補救措施修正性工法的漏洞，呼籲勞動部不要卸責怠惰，不要再讓受騷擾的勞工擔心受怕。

范雲 性騷擾 職場

延伸閱讀

38婦女節 立委提三大法案保障女性權益

女力崛起 台女閣員比率卻偏低

西藏抗暴62週年 范雲：西藏問題就是台灣問題

范雲指陳雪生性騷擾已成立 北市府：最高罰10萬

相關新聞

員工只能戴「2色口罩」遭投訴！ 鼎泰豐回應了

防疫期間，包括百貨公司等公共運輸、生活消費的8大類型場所，均需佩戴口罩。但是知名餐廳「鼎泰豐」因規定口罩僅能配戴「藍或白...

鼎泰豐規定員工口罩只限藍白色 高雄勞工局：不違法

防疫期間戴口罩是生活的日常，但有自稱在鼎泰豐高雄漢神巨蛋店工作的市民表示，公司規定3月 只限戴藍、白色口罩，以致他上百個...

讓感官回歸純粹時光 沉浸慢讀的療癒

對於喜歡閱讀的人來說，翻開書頁的同時，就像打開一扇通往世界的窗，感官總是繽紛多元，透過文字的撫慰，療癒日常的繁忙。春暖花開的3月，正是讀書好時節，且看旅行創作團體「男子休日委員會」成員dato，如何在每日生活的台北城裡，找尋最舒心的慢讀場域，讀一段篇章、聆聽一曲旋律，在忙碌生活中重新掌握與自己內心對話的節奏。

全台密度最高 獨立書店聚落在這裡

冷風呼嘯、寒流不止的冬季，國境之南的屏東，依然享有暖陽的餘裕。2月5日，「勝利星村創意生活園區」正式開幕，濃厚的眷村情懷、全國密度最高的獨立書店聚落，成為屏東在地最鮮明的「城市名片」。

創意爆炸的炸物 台灣人創意絕對不輸日本

炸物這兩字很奇怪，不像日語，也不像台語，日語說到油炸的食物，漢字不會寫成炸物，而是用「唐揚げ」、「フライ」（fry）或「カツ」（katsu）來表示；台語說油炸物鮮少用「炸」字，而是使用「糋」，讀成tsìnn，按《教育部臺灣閩南語常用詞辭典》的舉例，如糋甜粿

基隆北海岸大雨特報 吳德榮：兩波東北季風強度弱水氣少

根據最新(7日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週有2波東北季風，分別在明天（9日）及週五(12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。