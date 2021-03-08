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員工只能戴「2色口罩」遭投訴！ 鼎泰豐回應了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
鼎泰豐。圖／報系資料照
鼎泰豐。圖／報系資料照

防疫期間，包括百貨公司等公共運輸、生活消費的8大類型場所，均需佩戴口罩。但是知名餐廳「鼎泰豐」因規定口罩僅能配戴「藍或白色」，遭員工投訴不合理。對此，鼎泰豐表示，此舉是為了維持整體服裝儀容的一致性，而且每日均會發配口罩給上班員工，因此仍會維持規定不變。

據蘋果日報報導，一名自稱鼎泰豐漢神巨蛋店的員工投訴，指公司針對員工口罩有藍、白限色令，害他手邊其他顏色的口罩無法在上班時佩戴，而且鼎泰豐所發放的紙口罩，也不足以因應防疫，令他覺得不合理。

根據中央流行疫情指揮中心所公佈的規定，民眾於醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)等8大類場域活動時，應佩戴口罩，勸導不聽者，將裁罰3,000元以上、15,000元以下罰鍰。高市衛生局表示，要求戴口罩是基於食安考量，但衛生局並不會限定口罩顏色。高市勞工局長也表示，據勞基法，容許雇主要求員工在上班時間服儀一致，因此限制員工口罩的顏色 ，不涉及違法。

針對此事件，鼎泰豐回應，為了防疫作業，因此針對上班同仁，均會計算每個月上班天數，固定發放對應數量的醫療用或防護用口罩，平均每天1枚。而為了維護整體服裝儀容的一致性，規定以「藍色」或「白色」兩色為主。儘管遭員工投訴，但未違反勞動法令，仍會維持現有作法。

口罩 鼎泰豐

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