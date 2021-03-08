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過年血糖飆糖尿病惡化 原來是過量含糖飲料惹禍

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
糖尿病患要定時測血糖，糖化血色素至少3個月應抽血檢驗一次，應避免喝含糖飲料。圖／彰化醫院提供
糖尿病患要定時測血糖，糖化血色素至少3個月應抽血檢驗一次，應避免喝含糖飲料。圖／彰化醫院提供

過個年和連假後，有糖尿病患跟著家人喝含糖飲料，血糖飆高，導致頭暈和電解質失衡而住院，彰化醫院家醫科主任廖曜磐說，糖尿病患者容易渴，「口乾舌燥」就是病症，如果用含糖飲料來止渴，簡直是拿命開玩笑，愈喝愈渴，血糖飆高，可能導致併發症，甚至不到40歲就惡化到洗腎。

彰化醫院衛教室個管師邱小佳說，經過農曆過年的含糖飲料催化，不少糖尿病患者的血糖及糖化血色素(HbA1c )飆升，甚至有患者指數都破表了，還不願就醫，他們發現近期幾起個案都是喝含糖飲料所引起。

71歲的施老先生從原本穩定的HbA1c在7以下，飆到14.6，引發頭暈及電解質失衡，住院才緩解，施先生說，他看媳婦買了好多飲料放進冰箱，就想說解渴，連續10多天也才1天喝1瓶，沒想到那麼嚴重，出院後也從原本的口服藥需改為注射胰島素。

另一名71歲黃先生的HbA1c從穩定的7左右，升高到11.1，他也是過年期間常和孫子一起喝飲料、可樂，他覺得喝飲料能解渴，就越喝越多，雖有一點頭暈無力，但也不願馬上回診。

邱小佳說，糖尿病患者的糖化血色素至少3個月應抽血檢驗一次，若突然升高，他們也會向患者追蹤諮詢，再如49歲賴先生的糖化血色素從7暴升到16.5，電話中已告訴他這是會有生命危險，要趕快住院治療，他卻說沒有不舒服，不想回診住院。

邱小佳說，很多比較年輕的患者，對糖尿病漠視，沒有定時測血糖，飲食不節制，常造成血糖失控，有不少人還因此不到40歲就惡化到洗腎。

廖曜磐說，高血糖有多樣化的表現，每個患者情況不一，只要血糖飆高就要治療，不能以「沒空」、「沒不舒服」來逃避，糖尿病患者必須將糖化血色素控制在7以下，數值一旦暴衝，恐造成電解質失衡、代謝性酸中毒或併發其他感染症，甚至神智不清、意識障礙、昏迷。

彰化醫院營養室組長施璐筠說，市售含糖飲料加入糖和香料，讓人不知不覺就容易喝過量，世衛組織建議成人1天攝入糖量最多25克，建議還是喝白開水最好。

患者 糖尿病

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