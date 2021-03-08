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4月1日起溪頭下午入園半價優惠 分時分流空氣更好

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭自然育園區啟動平假日下午門票半票優惠，人潮分流也減少塞車之苦。記者黑中亮／攝影
溪頭自然育園區啟動平假日下午門票半票優惠，人潮分流也減少塞車之苦。記者黑中亮／攝影

為分散入園人潮及舒緩尖峰時段塞車問題， 台大實驗林表示，今年4月1日至9月30日止，為鼓勵遊客避免於尖峰時段入園，以利溪頭園區入園人潮及停車數量管制，決定下午3時以後購票進入溪頭自然教育園區，門票全票及優待票部分半票優惠，其餘票種不變。

台大實驗林溪頭森林園區去年受疫情影響，雖然入園人數有略微下降，但全年仍有170餘萬人進場，以目前進場人數統計，入園最多的是65歲以上老人優待票，為鼓勵遊客分時分流，決定提前啟動於下午離峰時間入園，維護優質的森林遊憩環境。

台大實驗林指出，自今年4月1日至9月30日期間下午3時以後入園者，全票或優待票者可優惠購買半票入園，敬老票仍維持10元不變，最新的優惠票價是，一般時段及優惠時段例如原假日全票每人200元及優待票150元等兩票種，下午3時以後購票入園者，可享半票優惠為每人100元，而園區開放時間是上午7點起開放入園，下午5點後停止入園，但沒限制何時出園。

溪頭營林區主任彭嘉文說，園區之所以建議下午實施半價票策略，是考量春夏傍晚長且氣候涼爽，園區遊客減少也較清靜，因此有時下午入園的遊憩及空氣品質，會比白天更良好；而人潮分流不但減少塞車之苦，也有助防疫。

南投縣警局經統計發現，近兩年溪頭全年停車場滿場塞車日數平均高達59天，均集中於假日及連續假期號的上午，因而今年春節前首度實施溪頭滿場分流管制措施，分析溪頭停車位易滿場原因，是由於溪頭本身停車空間有限，大小型車位僅1300格位，停車場滿則排隊車流延伸聯外道路投151線，導致車流綿延回堵。

溪頭自然育園區啟動平假日下午門票半票優惠，人潮分流也減少塞車之苦。記者黑中亮／攝影
溪頭自然育園區啟動平假日下午門票半票優惠，人潮分流也減少塞車之苦。記者黑中亮／攝影

溪頭 台大 塞車

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