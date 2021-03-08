勞動部調查 3%婦女職場曾遭性騷擾

今天是國際婦女節，現代婦女基金會今天發表「我們與性騷擾的距離 – 女性職場性騷擾網路大調查」，調查結果顯示43%受訪女性曾遭遇職場性騷擾。但勞動部今天發表另一項調查顯示，受僱者最近一年在工作場所未遭受性騷擾比率，女、男性分別達97%、99%

勞動部表示，為了解「性別工作平等法」實施情形及受僱者在職場就業平等實況，勞動部於去年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，計回收有效樣本事業單位3189份、受僱者4517份(女性3312份及男性1205份）。其中受僱者最近一年在工作場所未遭受性騷擾比率，女、男性分別達9成7、9成9。

其中女性受僱者最近一年在工作場所未遭受性騷擾之比率為96.7%，男性為98.8%。女性遭受性騷擾之加害者以「同事」占1.7%最高，「客戶」占1.3%次之，「上司」占0.6%；男性則以「同事」占0.9%為主，「上司」占0.3%。女性有提出性騷擾申訴占0.9%，男性占0.3%，申訴後大部分有改善；未提出申訴者，女、男性各占2.4%及0.9%，未提申訴原因，女性主要為「擔心別人閒言閒語」、「擔心遭受二度傷害」，均占0.5%，男性則以「擔心別人閒言閒語」占0.7%為主。

勞動部表示，109年員工規模30人以上之事業單位已訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」占8成7，自91年實施性別工作平等法以來，已提高51個百分點。