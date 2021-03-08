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生育率怎麼救？ 婦產科女醫剖析現代女性需要的是這些

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
根據國發會的中推估，2022年台灣總生育率將再度低於1，儘管生育率如此低迷，投入婦產科的女醫師卻越來越多。本報資料照片
根據國發會的中推估，2022年台灣總生育率將再度低於1，儘管生育率如此低迷，投入婦產科的女醫師卻越來越多。本報資料照片

根據國發會推估，2022年台灣總生育率將再度低於1，儘管生育率如此低迷，投入婦產科的女醫師卻越來越多。兩位女性婦產科醫師指出，提高生育率的關鍵並不在補助產檢、發育兒津貼這些「給寶寶」的事，而是整個社會的觀念必須翻轉：別再弱化孕婦、別再強求孕婦為某些難以預期的風險負責、努力追求性別分工平等，並認知到育兒不是媽媽一個人的事，女人的成就也不該被限縮在母職。

禾馨婦產科主治醫師烏恩慈表示，孕產婦風險提升與高齡懷孕確實有關，但政府部門並未基於科學、站在女性立場進行衛教宣導，一方面不斷強調風險、強調懷孕不能運動，導致女性心生恐懼、弱化自我；一方面又怪女性怕痛、怪醫師愛開刀剖腹。社會迷思則把孕婦評價為「病人」，任何人都可以對她指指點點、管東管西。就算懷孕本身既有許多無可避免的風險，但人們常會自行歸因到不相干的事物，堅信一定是產婦或醫師做錯了什麼，才會「保不住」。

烏恩慈指出，目前政府對於懷孕的補助集中在產檢，著重於胎兒的部分，建議應有一筆實際金額指定用於補助孕產照護，支持女性可以自由選擇打減痛分娩、找助產師、甚至是剖腹產。建議政府應該要從國民教育就好好傳達備孕、懷孕的知識，別再讓大家透過誇大的影劇情節學習錯誤的觀念。

新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹表示，每個人養育孩子的計畫都不一樣，需要更多元的觀點來支持女性。「育兒不是媽媽一個人的事，媽媽也不是只有育兒一件事要做，」張瑜芹表示，女性生育需要很多支持，比如育兒時，有沒有足夠的經濟支持、精神支持？孩子年紀可以上幼稚園了，可負擔的幼稚園數量、容額是否足夠？有沒有管道讓女性可以再就業？

烏恩慈表示，近十年來，好像要當全職媽媽才算愛小孩、不會錯過孩子成長，但現代女性事業表現越來越好，生育代價太高。社會制度應該要支持女性不因生育而喪失選擇，就算回到職場也不會受到指責，就像沒有人會因為爸爸不放棄工作而指責他。他也呼籲政府要多推廣男性請產假和陪產假，促進投入共同育兒、促進男女平權、性別分工平等，「讓每個人都能開心舒服地在各場域貢獻自己的能力，豈不是全體社會共贏的局面？」

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