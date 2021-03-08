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女力當道！婦產科女醫比例增逾兩倍 優勢不只是同性別

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台灣女醫師取得婦產科專科和執業的比例穩定攀升，整體年齡也比男醫師年輕得多。本報資料照片
台灣女醫師取得婦產科專科和執業的比例穩定攀升，整體年齡也比男醫師年輕得多。本報資料照片

三月八日婦女節是為了紀念婦權運動而設立的國際性節日，「婦產科」則是最女性的科別，台灣女醫師取得婦產科專科和執業的比例穩定攀升，整體年齡也比男醫師年輕得多。兩位女性婦產科醫師分析，女醫師在婦產科的優勢並非是僅止於「與服務對象同性別」這麼表淺，而是在對孕產有誤解或偏見的社會環境中，她們能重視個體差異、支持現代女性探索並發揮自己的力量。

根據2015年健保署委託研究報告，1999年到2013年，取得婦產科專科醫師執照的女醫師比例逐年穩定增加，已從8.6%增加到19.7%，僅次於小兒科及檢查科。有執業的婦產科女醫師比例，也從11.5%增加到23.6%，論佔比僅次於小兒科，論增幅則是各科之冠。雖然生育率逐年降，但內政部性別統計顯示，2009年到2019年間，都是女性的助產師，接生數從40人增加到148人。

此外，2016年到2019年，男性婦產科醫師只增加27人（增幅1.4%）。女性婦產科醫師則增加96人（增幅18.5%），女醫師增加人數是男醫師的3.5倍。此外，婦產科女醫師大都比男醫師年輕得多，2019年婦產科女醫師以31到50歲佔70%最多，51歲以上僅佔30%，同年度婦產科男醫師則以51歲以上佔86%最多，31到50歲只有14%。

禾馨婦產科主治醫師烏恩慈表示，考上醫科的女生越來越多，選科時會覺得婦產科比較吃香有兩個原因。首先服務對象都是女性，內診或討論私密的事比較不會尷尬，再者是婦產科出路多元，可專攻婦癌、不孕、婦科門診、產科接生。在醫療場域中，女醫師也會面臨刻板印象，認為女生一定比較溫柔、女生都是護理師；不過當醫師變資深，同性別優勢和刻板印象都會淡化，個案看重醫師的專長和特質，更勝於性別。

新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹表示，婦產科屬於外科，住院醫師養成蠻辛苦，白天要跟刀，婦癌長刀視野小而且得站好幾個小時，不過時間仍比其他大外科短一些。晚上值班接生、守急診、開婦科急刀，都是挑戰。一般會認為婦產科醫師生活品質不佳，但若不接生，只看門診和做產檢，或在採取值班接生制的醫療集團工作，休息時間還是受保障，張瑜芹則是受新生兒出生的喜悅吸引，依然投入產科工作。

烏恩慈和張瑜芹都熱衷照顧孕產婦、有在接生，但自己沒有生孩子。烏恩慈表示，孕婦壓力很大，一個重要原因，就是周遭的人很習慣用自己的經驗去評價她的身心變化，包括親近的家人和朋友，要是跟大部分人不一樣，產婦會被認為「有問題」，徒增很多焦慮。烏恩慈特別注重個體差異，虛心理解每個女性、支持她們用健康的方式備孕、懷孕，就算她自己沒有生育，信賴關係的建立不受影響。

張瑜芹表示，很多人熱心以過來人經驗給孕婦建議和指教，不是惡意，卻常讓孕婦很傷心、覺得自己不夠好，甚至讓旁人期望凌駕她自己的想法。現代女性希望被溫柔對待，孕期的身心不適可以被理解、可以和醫師討論自己的生產期望和計畫；至於醫師的性別、有沒有生產經驗，反而不是那麼重要。

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