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鼎泰豐規定只限戴藍、白色口罩 引發員工不滿

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鼎泰豐規定員工口罩只限藍白色 高雄勞工局：不違法

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
鼎泰豐高雄巨蛋店傳出限制口罩顏色，引發員工不滿。記者王昭月／攝影
鼎泰豐高雄巨蛋店傳出限制口罩顏色，引發員工不滿。記者王昭月／攝影

防疫期間戴口罩是生活的日常，但有自稱在鼎泰豐高雄漢神巨蛋店工作的市民表示，公司規定3月 只限戴藍、白色口罩，以致他上百個其他顏色的口罩都不能戴，高市勞工局表示，勞基法並未規範那麼細，基本上上班時間，雇主要求一致服儀是被允許的，衛生局則表示，不會管到口罩顏色。

高市衛生局表示，防疫期間規範民眾出入醫療照護等大八場所應戴口罩，但並不會限制口罩的顏色，主祕王小星也說，鼎泰豐是食品業，要求戴口罩是基於食安考量，但衛生局並不會限定口罩顏色。高市勞工局長李煥熏表示，據勞基法，雇主要求員工在上班時間服儀一致，是容許的，因此限制員工口罩的顏色 ，不涉及違法。

此事件網友回應不一，有人留言語帶揶揄，「要不要順便檢舉鼎泰豐強制員工小籠包要摺18摺」；有人認為既是公司紀律，員工就該配合。有網友指，不合規定的口罩不能在店內用，也可在其他地方使用或換結親友使用，怎麼會浪費？「重要的是囤積那麼多口罩幹什麼？

口罩 衛生局

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