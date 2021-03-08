基隆北海岸大雨特報 吳德榮：兩波東北季風強度弱水氣少

根據最新(7日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週有2波東北季風，分別在明天（9日）及週五(12日)晚抵達，因強度弱、挾帶水氣少，迎風面的降雨範圍不大，雨量不多，但北台氣溫多變化；背風面則都是穩定的天氣。

中央氣象局表示，今、明（８日、９日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今、明兩天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風；今日北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾留意。

受到東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今(8日)晨4時30分觀測資料顯示，今晨迎風面有低層雲，南部有鬆散的中層雲移入；迎風面有較弱的降水回波；北海岸有較明顯降雨，北部山區及東半部有零星降雨。

今晨北台的最低溫昨晨類似，其他地區略微下降。截至5時7分台灣本島平地最低氣溫為新竹新豐鄉的14.1度；其他各地區平地最低氣溫：中部(台中清水區)14.4度，南部(台南六甲區)15.7度，東部(宜蘭三星鄉)16.9度。

最新模式模擬顯示，今天北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨；北台雲量較多，中南部多雲時晴；北部涼，中南部白天微熱早晚涼。今日氣溫：北部15至22度，中部15至28度，南部16至31度，東部17至27度。

最新模式模擬顯示，明日、週三(9、10日)東北季風略增強，北台仍偏涼，中南部微熱早晚涼；明日北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，週三略好轉，東半部仍偶有局部短暫雨的機率，其他各地區皆為多雲時晴的天氣。

週四、五(11、12日)東北季風減弱，北台灣氣溫明顯回升；各地晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。週五晚至下週(14)日東北季風略增強；北台灣及東半部降雨機率提高，北台灣轉涼，其他地區影響不大。