交通女力／女主管增逾2% 林佳龍喊話「別讓她們孤單」

在過去，交通單位第一線，往往因為工作內容難以負荷、加上需要專業工程背景，導致男女比例嚴重失衡。不過根據交通部最新統計，女性職員人數成長了1.17%，其中女性主管比例更是增加了逾2%。交通部長林佳龍近期更下達指示，「別讓她們孤單」。

根據交通部最新統計，截至去年12月底，交通部暨所屬機關女性職員人數3482人，較2018年同期女性職員人數3346人，增加136人；在總人數的占比中，也從36.33%提高到37.5%，等於增加1.17%。其中，女性主管比例從27.05%成長至29.81%，增加了2.76%。

不過交通部官員說，還有進步空間。像是根據中華郵政公司統計，到去年底，男性外勤人員有1萬70人、女性僅321人。而在近三次的外勤招考中，平均每次僅錄取30位女性。推估與體力負擔較重及女性報考率極低所致。

至於營運百年來「陽極盛陰極衰」的台鐵，男女比例從2016年男82.92%、女17.08%，到去年80.95%、女19.05%。241個車站中，扣掉47個無人招呼站，僅六位女站長，還是極少數。

中央氣象局，執掌全國氣象、海象監測和預報業務，部分工作環境嚴峻，2016年男女比例各占65.35%、女34.65%，到了去年，僅成長成64.92%和35.08%。其中氣象站主任有79.17%都是男性，剩下20.83%才是女性。預報中心男女比例則是66.10%和33.9%。

交通部官員透露，在前年1月林佳龍上任後，更加重用女性主管，不然上任前「清一色都男性」。目前交通部主秘、航政司司長就由黃荷婷、何淑萍兩位女性擔任。

交通部政務次長王國材就說，以前開部務會報都是男性主管，氣氛冷淡，現在溫暖很多。女性主管的細心、認真，幫交通部加很多分。

林佳龍幕僚轉述，林曾在內部會議中表示，性別比例的平衡，對決策品質和組織文化的影響非常重要，交通部及所屬單位以往是男性較多，但交通部所服務的對象（旅客、遊客、郵政電信用戶等）是不分性別的，必須努力改善性別平衡，才能營造更性別友善的各項服務；也希望男性在職場上多與女性互動，在家庭生活中更懂得家務勞動應該是不分性別共同承擔的責任。

林佳龍指示，包括運輸業的駕駛、服務人員，工程單位的同仁，乃至於航港、氣象、郵政等事業單位，都不乏女性同仁，像是台鐵猴硐坍方現場的女道班，還有航港局的女性拖船員等，這些女性是改善性別友善職場最重要的助力，各單位應該透過她們對職場環境的回饋意見，積極改善目前尚未完善的環境和職場條件，「別讓她們孤單」。

交通部說，交通事業範疇廣泛多元，除了路、海、空交通運輸外，尚涵蓋觀光、郵政、通訊及氣象等領域，為貫徹行政院推動性別平等、營造性別友善職場，在人本交通核心思維下，以推動性別友善的交通政策為主軸，積極消除交通職業的性別隔離。

交通部也盤點友善職場四大具體作為。在去除性別刻板印象與偏見上，盡可能消除職業訓練、就業中男女任務定型偏見，以台鐵司機員來說，做了職務再設計，另外也提升或維持女性參加市區或公路客運訓練及考照比率。

交通部說，第二，促進公私部門決策參與性別平等，包含研議相關措施或修正相關規定，提升性別比例，達成任一性別不少於三分之一目標。第三是改善交通領域的職業性別隔離，像是以自製文宣、宣導影片、成功案例教材於各運輸場站進行宣導，強化性別平等觀點；並透過相關課程或講習，並輔以對業者性別友善職場評鑑等相關措施，督促重視營造性別友善職場環境必要性及重要性。

最後，為打造性別友善的優質服務場域，交通部說，積極研議將各類族群友善性納入交通運輸場站、運具及為民服務場所設計等，以兼顧及滿足各類族群需求。