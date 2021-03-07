交通女力／苦花1年就升唯2女監工站長 護蟹任務超在行

年僅27歲的陳萱瑜，是公路總局第三養護工程處楓港工務段恆春監工站站長，也是公總44個監工站中，唯二的女性站長。

陳萱瑜說，公路總局是自己出社會後第一份工作，轉眼就進來四年，原本是大武工務段工程員，一年後就當上站長，底下帶的六人全是男生。

陳萱瑜說，工作內容包含道路養護，做坑洞修補、路面清掃、綠美化維護，清水溝、修剪樹木、割草、暗溝疏浚等都是在大太陽底下工作，加上恆春落山風很大，簡直風吹日曬雨淋，工作環境艱苦。颱風天或是豪雨來襲時，一有狀況就要穿著雨衣往外衝，這也是較少女性願意投入主因。

此外，陳萱瑜還致力於護蟹工作。每年7到10月是陸蟹繁殖季節，月圓的時候，要配合做交管，由於陸蟹移動速度很慢，要以工務車慢慢開過去來引導民眾，避免壓到陸蟹，保護牠們安全過馬路。

「真的有些人都可以當我爸爸了。」陳萱瑜坦言，起初擔任站長對自己很沒自信，總覺得無法勝任，請教較為年長的同事做事會很彆扭，加上遇到人民陳情等以往沒有遇到狀況，就會「怕怕的」，常因為自己年紀輕而被民眾輕視，讓她很挫折，甚至質疑是不是自己能力不足。

陳萱瑜說，久了開始跟同事請教，看前輩怎麼處理事情，從中慢慢學習，現在已經進步許多，有機會希望往更上面爬，擔任更高階主管。