交通女力／總統包機幕後功臣 華航史上首位女隨機修護

「在一線工作時，穿著工作服又頭戴安全帽，偶爾會被叫李大哥，說話後才知道我是女生。」在中華航空修護組織租機管理部擔任工程師的李瑩珠面對男女極度失衡的工作環境，卻相當樂觀。而她也多次執行總統包機任務，並成為華航歷史上唯一一位達成隨機修護任務的女性，令人欽佩。

根據華航統計，儘管公司男女比例約為1:1，但在第一線修護工廠工作的男女比例則為16：1。李瑩珠現職的單位中，共有四位工程師，她是唯一的一位女性。

李瑩珠說，今年是在華航的第15個年頭，進入華航最開始是任職於停機線修護部，擔任第一線航機修護人員，負責在機坪執行航機的例行修護及保養，前後歷經八年時間。她也是該單位裡唯一女性職員，中間曾轉調品管部門，擔任稽核航機品質的檢驗員，現行則為租機管理部工程師，負責公司的航機租還、出售等評估與規畫。

面對外界好奇，怎麼會選擇這份工作，她說在還沒進來前，就只是一般的上班族，因為曾經在美國留學一段時間，當時候要回家都是搭乘華航的飛機，出自對華航的情感，因緣際會下知道公司與職訓局合作開設飛機維修課程，就抱著好奇心上了課，對航機有了基礎認識。加上自己喜歡玩車，對汽車修護、機械技術很感興趣，兩者結合便開啟該份職涯。

不過李瑩珠說，因為自己念的是商科，真的完完全全從零開始準備，專業項目包含物理、力學、力矩機械等項目。印象很深刻當時參加面試的只有她一個女性，相當稀有。

在順利錄取後，由於不是本科系的，歷經整整一年受訓課程，並考取維修執照後，才真正上線開始值勤。「第二年感受到自己很像消防救火小隊」，李瑩珠說，工作必須面對航機大大小小臨時甚至特殊情況，執行檢修及故障排除，緊急情況下很考驗團隊的即刻應變能力，不過完成任務後也贏得很多成就感。

談起最深刻的工作經驗，她說是曾經參與多次總統專機的整備作業，另外也她也曾擔任過隨機修護人員，跟著航機飛到目的地負責航機簽放作業，創下整個華航停機線修護部歷史上，唯一一位達成任務紀錄的女性。

李瑩珠說，很自豪從基層開始做起，穩紮穩打才爬到現在位置，有些年紀比自己長的人，因為從小菜鳥看她慢慢獨當一面，還會尊稱她一聲「姐」。因此她認為，同事間工作的信任感主要得透過自己的經驗去累計，跟性別無關。

不過李瑩珠也坦言，體力上會有不比男性的時候，這時就使用適當裝備，補強女性從業人員在體力上的不足；至於飛機維修工作維修複雜度高，女性的細心，反倒是優勢，會注意更多的工作細節，在檢視工單、手冊及規範這些日常上，擁有較高敏銳度察覺不一樣的地方。