交通女力／高鐵運轉大腦 她熬13年成行控「女指揮官」

高鐵通車迄今已經邁入第14年，疫情前平均每天最多每天提供166班車、服務逾18.4萬名旅客。目前高鐵僅有兩名「女指揮官」，去年12月才剛上任的賴彥臻便是其中一位，負責控制列車運行、排除故障，而她花了整整13年，才爬上這個位子。

根據高鐵統計，截至目前共有156名控制員，女性占39名，佔比約25%；最難勝任的主任控制員則有9名，女性僅2名。

主任控制員在高鐵行車控制中心上班，形同列車運轉的大腦中樞位置。行控中心中央控制課經理劉建宏說，基本上成為主任控制員必須歷練過所有控制員職務，包含車站、基地、列車、時刻表、旅客服務、組員運用、電力、設施、列車組運用等，其中列車控制員得掌控四車站區域範圍車，時刻表控制員則是管全線南下北上時刻表的維持監控，屬於基本標配，至少各要磨練三年，平均要熬過十年才有辦法升到主任控制員。

賴彥臻回憶，2016年自己還是時刻表控制員的時候，遇到了可怕的「菜網事件」，菜網纏繞架空線，導致列車集電弓段裂，不幸的是當時正逢中秋疏運，又碰上颱風天，台南到左營間一度中斷，左營沒辦法發車，交通大亂。當時必須立即判斷改以台南或是嘉義作端點，思考原本一小時四班車，該怎麼調整。台南嘉義又是單邊月台，車輛數如果太多，可能無法容納，時刻表必須砍班處置。

她說，疏運期班次一班接一班，延遲是成指數型成長，初期狀況不明，短時間內資訊又少，還要即時讓旅客知道列車時刻變動情況下做出決定，壓力也是疊加上去。更何況是掌管所有控制員的主任控制員。

「車子不可能讓它放著不動。」賴彥臻說，主任控制員除了在列車正常營運時間，做運作跟異常狀況處置，夜晚就要監控正線上的維護保養，工程車的移動需要行控中心調度跟授權，且深夜壓力更大，因為不像白天受系統保護，倚賴經驗管控人員進出場。

賴彥臻說，最近一次突發事件是，駕駛和她回報路線範圍內有民眾拿著相機疑似入侵到圍籬（管制區域），就要立即開始徹查，包含要求保全確認當地狀況、派鄰近抵達駕駛去觀察，另外還有調查程序要走，好在最後虛驚一場，只是因為桃園路段有環保公園，步道離正線很近，才產生闖入錯覺。

此外地震發生時，高鐵系統會讓所有受影響客人停車，她說，主任控制員要在最短時間內看哪些車子受影響、電力狀況怎樣，接到回報後趕緊要求維修人員巡檢。

劉建宏說，對控制員來說最大挑戰就是天然災害。控制室面對是整體運作反映，只要有故障資訊就要立刻去處理。設備處理要由行控通報維修同事去現場做故障排除，當人員抵達現場前，行控中心針對在影響區域列車，盡可能調度受影響區域，減少旅客延誤。營運時間盡可能使用調度手法，減少對旅客行程上衝擊，還有提供必要資訊，以利旅客做好後續行程上的安排。

比起這些突發狀況，賴彥臻說，更累的是一個月要輪三種班別。早班上午7時就要上工；晚班回到家已經深夜11時，有時甚至整周都看不到小孩；大夜班則是日顛倒，需要不斷調整作息跟時差，這也是對女性，尤其有家庭者，較難調適的地方。

像是自己有兩個小孩，晚上明明已經在旁陪伴入睡，孩子還是會問「媽咪妳不用去上班嗎？」聽到時難免感到心酸，好險自己有同是高鐵員工的丈夫擔任神隊友，讓他在工作上無後顧之憂。

對於女性在高鐵擔任控制員是否面臨更多挑戰，賴彥臻說，確實初期女性控制員比較少，現在比例慢慢增加，推估與很多女性會被家庭綁住有關。劉建宏則說，遴選新控制員時，會進行維也納測驗，測試看到問題時，立即性應變和反應的能力，該關卡讓許多女性被刷下來，但整體來說還是取決於個人特質，女性在同理心和耐心上反而有其優勢。

「可能我有被害妄想症吧！」賴彥臻笑說，因為自己遇到事情不會這麼樂觀，反而會往糟糕的方面想，事先做好準備，排除萬難。另外還要有過人的抗壓力，在第一時間下達精準決策，「畢竟所有人都是在等妳的指令」。