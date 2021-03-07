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交通女力／高公局一枝獨秀美女段長 25年修路經驗超狂
人稱「美女段長」的陳素娥，是高公局南區養護工程分局岡山工務段長，也是該局13個段中唯一的女段長。
陳素娥說，自己在高公局17年，當段長四年，加上先前公路總局的工作經驗，總計25年都是擔任任第一線人員，從基層一路做起到單位主管。
「以前真的很歧視女性！」陳素娥說，工作前三年算是適應期，蠻痛苦的，後來才倒吃甘蔗，慢慢融入團體生活。不過她也坦言，第一線女工程師流動率很高，女性加入後又很快退出，跟外在工作環境辛苦有很大關聯，像是男性在工地上廁所很容易，女性就很彆扭。
不過陳素娥講起自己的工作，言談中盡是驕傲。她說，在公總的時候擔任新建工程主辦工程師，要去工地監造，舉凡設計、測量、精工都要一手包辦，拿台南沙崙高鐵橋下道路為例，就是從無到有，從一片荒煙漫草到路廊出來，變成大家可以通勤道路。
「到高公局後又更有挑戰了。」陳素娥說，高速公路是危險等級最高的工作，尤其岡山工務段，是全國重車比最高地方，其維護工程90%以上都是夜間施工，晚上10時做到隔天早上6時，封閉車道做橋梁路面或是邊坡養護。顧安全同時還要跟時間賽跑，工程品質也不能掉，需要花更多時間跟新血及專業溝通。
她說，自己對0823高雄大豪雨事件就印象很深刻，轄區橋梁達到警戒值，水即將要淹上來高速公路，對用路人是很大危機，必須馬上判斷是否淹到橋梁底部，進行預警性封橋，後來馬上決定從晚上封到隔天早上，並通知用路人提前改道，最後以零事故收場。「大部分女性遇到上述狀況一定很慌張，所以精進自己的專業，還有足夠資訊判斷，很重要。」
陳素娥說，目前11位工程師中就有十位男性，身為女性擔任主管一定要「夠啦的下臉」，唯有不恥下問，面對很多從未碰過的問題，才能迎刃而解。她說，工程就是門藝術，女性更應該彎下身段請教，自然會有貴人指點。
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