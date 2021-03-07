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一張圖看天氣／2波鋒面接著來 東北部只有這天沒雨

聯合報 / 記者潘乃欣吳姿賢／台北即時報導
圖／取自中央氣象局臉書粉絲專頁
圖／取自中央氣象局臉書粉絲專頁

未來一周天氣如何？中央氣象局表示，未來一周北部和東北部受兩波東北季風影響，只有11日水氣較少，當天北部、東北部氣溫回升，是這周水氣最少的一天。當天北部、東北部氣溫將回升到22到24度，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局表示，未來一周天氣相對單純，8日（周一）到10日（周三），受東北季風影響，北部、東北部整天較涼；水氣逐漸減少，降雨以迎風面的北部（桃園以北）及東半部為主，其他地區大致為多雲有透光，中南部山區偶爾有零星雨。

氣象局提醒，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及各外島將有八到九級強陣風，前往海邊要留意；9日（周二）西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

到了11日（周四）氣象局表示，當天東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，是為這周水氣最少的一天。北部、東北部氣溫將回升到22到24度，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

到了周末，氣象局指出，12日（周五）到14日（周六）受東北季風影響，北部、東北部氣溫又再稍降，水氣再增加，主要降雨仍是以迎風面的北部及東半部為主；中南部則維持多雲到晴。

近日水情吃緊，氣象局表示，北部昨天雨不停，直到今天才緩和不少，但只一天的雨量，對於水情幫助仍有限，呼籲大家還是要節約用水。

氣象局 蘭嶼

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