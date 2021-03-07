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北台灣低溫探15度 週四起天氣回暖

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

週一至週三北部低溫將下探15度，週四起天氣回暖！中央氣象局表示，8日至10日受東北季風影響，北台灣天氣較涼，北部及東半部地區降雨機率高，中南部山區也有零星降雨。天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，11至12日白天東北季風減弱，北部擺脫陰雨綿綿的狀況，建議民眾好好把握。

北部降雨至週三

中央氣象局表示，8日至10日受東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，迎風面的北部及東半部地區有降雨機率，中南部山區也有零星降雨，中南部平地以多雲的天氣為主，但如果有華南雲系東移，也不排除有零星降雨出現；9日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，民眾應注意安全。

林琮訓表示，9、10日維持東北季風環境，水氣減少，各地天氣趨穩，只有迎風面地區仍有局部小雨的機會，北部雲量稍多，為多雲天氣，中南部天氣則為晴到多雲，11至12日白天東北季風減弱，環境轉為偏東風，北部可以見到太陽，一擺近幾天陰雨綿綿的狀況，建議民眾好好把握。

週五晚東北風增強

林琮訓提醒，氣溫方面，北部在雲量偏多，東北季風帶來涼空氣的情況下，整體感受都是比較陰涼的，白天高溫大多介於19至21度，夜晚至清晨低溫15至16度，而中南部地區白天舒適偏暖，晚間有涼意，高溫24至25度，內陸地區可以達到將近30度，夜晚到清晨低溫17至19度，日夜溫差較大，早晚記得多添加衣物，以免著涼感冒。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，最新模式模擬顯示，12日晚至14日東北季風略增強，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，其他地區則影響不大。

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低溫 氣象局

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