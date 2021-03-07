路跑疑噎到傳意外 醫：運動中吃東西有風險

台中市上午傳出1名男子疑因在路跑噎到送醫不治，雖確定死因還待驗屍，但急診科醫師認為，運動中吃東西確有噎到風險，而且運動時血液在四肢並非內臟，吃進食物易消化不良，即使是長時間的馬拉松吃東西時也應停下腳步，緩步前進，並挑選軟性食物。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，跑步時沒有辦法好好好吞嚥，的確增加噎到的風險，路跑和運動時血液都到四肢和周邊，而非腸胃道，因此運動時並不適合進食，只宜喝些水和運動飲料。

他說，時下舉辦路跑活動時，鄉民因為好客，經常會提供些食物，甚至炸雞都會擺出來；如果有時間壓力，吃這些固體食物，在醫師立場並不建議，因為會有風險。

吳肇鑫說，如果是長時間的馬拉松，需要在途中進食補充體力，至少在進食的那幾分鐘應該改用散步型態，專心補充能量，同時也應挑選軟一些的食物。