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濃霧特報！ 桃園有濃霧發生 能見度不足200公尺

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央氣象局今天中午發布濃霧特報，今天北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前桃園地區有濃霧發生，能見度不足200公尺。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天中午發布濃霧特報，今天北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前桃園地區有濃霧發生，能見度不足200公尺。圖／取自氣象局網站

中央氣象局今天中午發布濃霧特報，今天北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前桃園地區有濃霧發生，能見度不足200公尺。

今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到陰。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今天北部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今、明兩天台南以北及東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

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