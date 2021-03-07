水稻進入分蘗期 農民應注意稻熱病

水稻陸續從秧苗期進入分蘗期，氣溫劇烈變化，相對濕度高，屬水稻稻熱病好發環境，嘉義縣政府主動調查大林鎮、民雄鄉等鄰近山區鄉鎮，發現秧砧已有陸續發生病害情形，呼籲農友在好發時間密切注意稻熱病是否發生並進行防治。

縣府農業處表示，稻熱病菌會危害葉及稻穗，初期葉片上會出現紅褐色或暗綠色病斑，隨著病勢進展，病斑呈現紡錘狀且病斑周圍為黃色，中間為灰褐色。

稻熱病好發於連續高濕度的環境，氣溫劇烈變化時會加重危害程度，尤其在高氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。農業處建議農友先在秧砧上觀察是否有紅褐色病斑，若有病狀，這一區的稻田大約7到10天就有可能發病。

農業處表示，發現病斑應即時進行防治，移除秧砧，避免田間感染擴散，減少過度施用氮肥，避免植株過度徒長，葉壁變薄，降低對病害的抗性。