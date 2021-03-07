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水稻進入分蘗期 農民應注意稻熱病
水稻陸續從秧苗期進入分蘗期，氣溫劇烈變化，相對濕度高，屬水稻稻熱病好發環境，嘉義縣政府主動調查大林鎮、民雄鄉等鄰近山區鄉鎮，發現秧砧已有陸續發生病害情形，呼籲農友在好發時間密切注意稻熱病是否發生並進行防治。
縣府農業處表示，稻熱病菌會危害葉及稻穗，初期葉片上會出現紅褐色或暗綠色病斑，隨著病勢進展，病斑呈現紡錘狀且病斑周圍為黃色，中間為灰褐色。
稻熱病好發於連續高濕度的環境，氣溫劇烈變化時會加重危害程度，尤其在高氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。農業處建議農友先在秧砧上觀察是否有紅褐色病斑，若有病狀，這一區的稻田大約7到10天就有可能發病。
農業處表示，發現病斑應即時進行防治，移除秧砧，避免田間感染擴散，減少過度施用氮肥，避免植株過度徒長，葉壁變薄，降低對病害的抗性。
水稻稻熱病的推薦防治藥劑可在植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/PPM/)、台南區農業改良場水稻病害防治用藥查詢，並遵照其稀釋倍數及安全採收期的規範。
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